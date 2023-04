Uomini e donne, sapete chi è la presunta fidanzata di Armando Incarnato, Jeanette? Eccola, stupenda!

Nelle ultime settimane Armando Incarnato è finito di nuovo nel polverone. Il cavaliere di Uomini e donne è stato messo ancora in discussione per la sua presenza all’interno del parterre.

Tanti i pettegolezzi su di lui, c’è chi dice che ha fatto un provino per il GF Vip per l’isola dei famosi e chi addirittura dice che è fidanzato da anni. Si è parlato spesso di Jeanette sua ex fidanzata con la qualche qualcuno crede che abbia ancora una storia. Ma qual’è la verità e soprattutto chi è questa ragazza?

Uomini e donne: Chi è Jeanette l’ex fidanzata di Armando Incarnato?

Jeanette è l’ex fidanzata del cavaliere di Uomini e donne e come si vede dalle foto non è italiana. Secondo alcune indiscrezioni, come del resto riportate anche dallo stesso Armando, lui e questa ragazza ad oggi sarebbero ancora in ottimi rapporti. La giovane infatti gestisce uno dei saloni Exclusive Luxury Hair di proprietà di Incarnato a Napoli.

I due si sono lasciati da diversi anni, ma il suo nome è tornato d’attualità dopo che Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, ha accusato Incarnato di essere ancora fidanzato con lei. Armando ha sempre respinto queste accuse, dando vita a scontri verbali molto accesi con lo stesso opinionista. Quest’ultima ha riferito a Maria che tutta Napoli sa che è ancora impegnato con Jeanette.

Chi è la ex compagna Daniela dalla quale ha avuto una figlia

Armando ha avuto una relazione durata ben 17 anni con l’ex moglie Daniela, da cui ha avuto la sua unica figlia, Michelle. La relazione è finita perché il cavaliere di Uomini e donne ha tradito la donna.

Da quel momento per lui è iniziato un periodo di relazioni non genuine, fin quando non ha deciso di cambiare vita e darsi una seconda possibilità. Ad oggi però almeno nel parterre nessuno è riuscita a conquistarlo.