Chiara Rabbi conferma riavvicinamento con Davide Donadei, ma c’è un grosso problema

In queste ore, Chiara Rabbi ha rilasciato un’intervista sul format di Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato del riavvicinamento con Davide Donadei. Proprio ieri sera sono trapelate delle notizie molto interessanti secondo le quali sembrava che Davide ci stesse provando di nuovo con la sua ex.

Ebbene, a confermare tutto ciò è stata proprio Chiara. La ragazza, però, non ha potuto fare a meno di rilevare un problema molto importante. Nel momento in cui si avvicinano, infatti, sorgono delle situazioni alquanto incresciose. Vediamo di che cosa si tratta.

Le parole di Chiara Rabbi sul riavvicinamento con Davide Donadei

Nella sua recente intervista, Chiara Rabbi ha parlato del riavvicinamento con Davide Donadie. La ragazza ha confermato che il suo ex, da quando è uscito dalla casa del GF Vip, stesse tentando un approccio nei suoi confronti. Le cose, però, non sembrerebbero andare esattamente nel migliore dei modi. La giovane ha ammesso che in passato, quando i sue stavano insieme, stavano benissimo.

Adesso, invece, nel momento in cui si ritrovano ad essere vicini, accade l’impensabile. Davide, infatti, riesce a tirare fuori il peggio di Chiara, per tal emotivo, un loro possibile ritorno di fiamma a tutti gli effetti sembra impossibile. In ogni caso, però, c’è da dire che la Rabbi ha ammesso di essere rimasta piuttosto incuriosita dai tentativi del suo ex di riavvicinarsi a lei. In un primo momento, infatti, le piaceva il gioco che stesse nascendo, pertanto, ha deciso di accettare le sue avances. Le cose, però, non sembrerebbero aver preso una bella piega.

I progetti futuri di chiara e “l’appello” a Maria De Filippi

Chiara Rabbi, poi, oltre che parlare dei recenti sviluppi con Davide Donadei, ha parlato anche di se stessa, del suo futuro e dei suoi progetti. In particolare, infatti, ha ammesso che, nel caso in cui le dovesse arrivare una proposta da parte di Maria De Filippi per salire sul trono di Uomini e Donne accetterebbe molto volentieri. Attualmente, infatti, si sente pronta a cimentarsi in una nuova relazione e gradirebbe tanto avere una chance in questo senso.

Attualmente Chiara si è trasferita a Milano. La ragazza ha ammesso di aver preso questa decisione a cuor leggero, senza pensare troppo alle conseguenze, sta di fatto che preferisce vivere alla giornata. Infine, la giovane ha chiosato la sua intervista con una stoccata a Roberta Di Pauda, con cui Davide ha avuto un flirt. A tal riguardo, ha detto di non nutrire molta stima per la donna, pertanto, non sta lì a seguire il suo percorso a UeD.