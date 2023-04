Un posto al sole, anticipazioni: esplode la “bomba” al Vulcano

Continua la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che questa settimana non mancheranno i colpi di scena. Nel dettaglio nei prossimi episodi vedremo Alberto in serie difficoltà con la sua compagna. Il Palladini questa volta rischia tutto e a pagarne le spese però è sempre Clara.

Gli spoiler infatti ci fanno sapere che al Vulcano esploderà una vera e propria bomba che cambierà la sorte della coppia Ma non solo, al centro della trama anche la storia tra Roberto e Marina, che ormai sembra davvero in crisi. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto smascherato da Micaela

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Alberto non sembra rassegnarsi alla fine della storia con Diana. Il Palladini deve cercare di calmare i sospetti di Clara, ma una testimone inaspettata potrebbe smentirlo.

Infatti, il video girato al caffè Vulcano da parte di Micaela potrebbe far esplodere una vera e propria bomba nella coppia. A quanto pare, la Cirillo smaschererà l’avvocato mettendo la parola fine alle sue menzogne. Come reagirà Clara?

Anticipazioni: Lara ancora in mezzo a Marina e Roberto

Lara continua con il suo comportamento invadente e manipolatorio a seminare tensioni e divisioni tra Roberto e Marina. Le tensioni tra la coppia, anche per via della presenza di Arnaud, sembrano finalmente placarsi, ma in quella serenità appena ritrovata irromperà una nuova emergenza che riguarda Lara e il bambino.

Clara realizzerà di essersi illusa per l’ennesima volta nei confronti di Alberto e lui sarà di nuovo solo. Infine, Guido e Michele si troveranno a gestire una situazione molto difficile al pub. Per tutte le altre news non ci resta che attendere…