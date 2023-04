Uomini e donne oggi lunedì 17 aprile, brutta scena in studio: dama massacrata da tutti, fuori e dentro il programma

Maria De Filippi ha dato inizio a questa puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani e successivamente poi è scoppiato il caos. Dopo il due di picche preso dalla dama torinese, al centro studio si è seduta Paola, con cui ha iniziato un acceso scontro.

La dama tanto discussa è stata protagonista di un siparietto che non è piaciuto al pubblico e nemmeno al pubblico a casa. La sitauzione tra lei e il cavaliere di fronte è sfuggita di mano scatenando un vero e proprio putiferio.

Uomini e donne oggi: Paola nel mirino del pubblico e dei social

Al centro studio si sono seduti Paola e Remo. La loro conoscenza non è andata bene, anzi, si sono visti solo una volta. Secondo il pubblico e i presenti in studio, Paola è stata protagonista di una scena davvero imbarazzante. Inizia a parlare Remo, che spiega di essere padre di un bambino che vive con lui. Con la madre del figlio ha un buon rapporto e la sente molto spesso.

Oltre questo, racconta di aver avuto una conversazione con Paola riguardo alcuni problemi intestinali del bambino e questo avrebbe infastidito la donna. Ma non solo sul suo cellulare durante la loro uscita arriva una foto che lui non vuole mostrale. Paola fa credere che si tratta di qualcosa di pornografico ma alla fine si tratta di un water sporco. emo è un infermiere specializzato e stava appunto parlando di un suo collega della notte trascorsa a fianco ad alcuni pazienti un po’ particolari..

La situazione sfugge di mano: momento davvero imbarazzante in studio

La dama racconta di aver affrontato nei giorni scorsi un lutto in famiglia e, per questo motivo, ha dovuto lasciare la sua città. Dopo il funerale è rientrata in albergo, dove ha deciso di chiamare Remo. A questo punto, Paola sottolinea più volte di aver cercato il cavaliere e di non essere sparita, cosa di cui nessuno l’ha accusata. Paola va avanti e spiega che in quel momento era stanca e si aspettava maggiore sostegno mentre lui parlava solo della stitichezza del figlio.

A questo punto si è scatenato un putiferio: Gianni e il pubblico hanno mormorato, o meglio l’opinionista si è davvero arrabbiato. A criticare Paola anche Armando… Insomma, la situazione è davvero sfuggita di mano e secondo gli utenti che hanno visto la puntata e i presenti era meglio che facesse silenzio, dicendo semplicemente che Remo non le piaceva.