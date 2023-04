Uomini e Donne spoiler 18 aprile: nuovo bacio per Nicole, scoppia la bufera

Nella puntata del 18 aprile di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto di quello over nella puntata di ieri, infatti, quest’oggi si lascerà spazio ai più giovani.

Al centro dell’attenzione ci sarà, soprattutto, Nicole Santinelli. La ragazza è già finita nel mirino nei giorni scorsi a causa di quanto accaduto con Andrea. Quest’oggi, però, verrà presa di mira per altri comportamenti. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Ancora liti al trono over, novità su Nicole a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di martedì 18 aprile di Uomini e Donne vedremo che Nicole Santinelli sarà profondamente presa di mira. La puntata comincerà con il continuo di quanto accaduto ieri. A tal riguardo , sarà ancora a centro dello studio Paola, la quale continuerà a litigare con Armando e con tutti i presenti in studio che l’attaccheranno per come si è comportata nei riguardi del nuovo corteggiatore venuto per lei.

Ad ogni modo, dopo aver archiviato questa faccenda, Maria De Filippi chiederà a Nicole Santinelli di entrare in studio e di accomodarsi al centro. La ragazza dirà di essere uscita con due corteggiatori, Carlo e Andrea. Partiamo subito col dire che di Cristian non si parlerà affatto. Il ragazzo ha lasciato il programma durante la scorsa registrazione a causa della segnalazione su Nicole e non tornerà. Molto probabilmente è stata anche la ragazza a non andare a riprenderlo.

Spoiler 18 aprile: tutti contro Nicole, Andrea la “rifiuta”

Per quanto riguarda le esterne, invece, esse andranno piuttosto bene. Quella con Carlo sarà particolarmente interessante in quanto tra i due ci sarà un bacio. Anche con Andrea le cose andranno piuttosto bene, ma tra loro non ci sarà alcun contatto fisico. Nel momento in cui la linea tornerà allo studio, Andrea si mostrerà alquanto spazientito e irritato da quanto visto. I presenti, poi, si scaglieranno contro la tronista.

Le anticipazioni della puntata del 18 aprile di Uomini e Donne rivelano che sarà soprattutto Roberta Di Padua a prendere di mira la ragazza. Secondo il punto di vista della dama del trono over, infatti, Nicole è finta e vuota. Nel corso delle esterne non ha argomentazioni. Quella con Carlo è andata bene in quanto è stato lui a reggerla. Se fosse dipeso da lei, infatti, non ci sarebbe stato altro oltre al bacii. La giovane, poi, dirà di voler ballare con Andrea, ma lui si rifiuterà. Carlo, allora, malgrado non sia stato la prima scelta, accetterà comunque di ballare con lei.