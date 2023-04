Problema tecnico durante l’Isola dei Famosi, Alvin sparisce, poi la gaffe di Ilary Blasi

La prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è stata decisamente movimentata, ad un certo punto della diretta c’è stato anche un problema tecnico. Ilary Blasi era in collegamento con la Palapa, ma è accaduto l’impensabile.

Dalla regia, infatti, sono arrivate delle informazioni alquanto discordanti che hanno generato un bel fermento. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come ha cercato di rimediare la conduttrice.

Il problema tecnico all’Isola dei Famosi

Nel corso della diretta di ieri dell’Isola die Famosi si è verificato un problema tecnico piuttosto importante. Subito dopo la messa in onda del vide di presentazione dei Jalisse, infatti, Ilary Blasi ha chiesto di aprire il collegamento con la Palapa. Nel momento in cui è stata inquadrata tale area, però, non era presente nessuno. La conduttrice, allora, ha chiesto che fine avessero fatto i Jalisse e, soprattutto, Alvin. Dalla regia, Roberto Cenci ha informato la presentatrice circa il fatto che ci fossero stati dei problemi.

La donna, allora, per cercare di porre rimedio alla situazione, ha deciso di concedere una piccola intervista alla figlia dei Jalisse, che era presente in studio. La ragazza ha commentato l’esperienza dei suoi genitori e le motivazioni che li hanno spinti ad accettare. A tal riguardo, ha dichiarato di vederli molto carichi e pronti per cimentarsi al meglio in questa esperienza.

la “fuga” di Alvin e la gaffe di Ilary Blasi

Dopo aver parlato di questo, Ilary Blasi ha chiesto se il problema tecnico all’Isola dei Famosi fosse stato risolto. Ebbene, a quel punto le è stato detto che fosse sparito Alvin, ma dov’era? Dopo poco si è scoperto tutto. L’inviato, infatti, era andato a cambiarsi per accogliere al meglio il ritorno in televisione dei Jalisse, pertanto, tutto poi è stato risolto nel migliore dei modi.

Gli inconvenienti e le gaffe, però, non sono finiti qui. Successivamente, infatti, Ilary Blasi ha pronunciato una frase molto imbarazzante. Dopo aver presentato tutto il cast, la donna ha invitato i concorrenti a mostrare il carattere in quanto a lei le persone “normodotate” non piacciono. Subito dopo si è resa conto della gaffe ed è scoppiata a ridere, con gli opinionisti che l’hanno presa in giro. A quel punto, allora, Ilary si è corretta dicendo che volesse dire “normotipo”. In studio tutti sono scoppiati a ridere, e anche da casa.