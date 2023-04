Sophie Codegoni al posto di Giulia Salemi al GF? Colpi di scena e grandi novità

Di recente è trapelata la notizia secondo cui il GF Vip sia stato sospeso per tornare alla versione NIP, ovvero, quella senza personaggi famosi. Oltre a questa notizia, però, sono trapelate anche altre indiscrezioni che riguardano le opinioniste. Nello specifico, pare che Sophie Codegoni possa prendere il posto di Giulia Salemi.

In merito alle opinioniste vere e proprie, invece, ci sono delle grosse novità. Pare, infatti, che dalla prossima edizione si voglia dare spazio a volti giovani. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le grandi novità nella prossima edizione del GF: Giulia Salemi opinionista?

Da poco è stata diffusa sul web una notizia piuttosto incresciosa. Nello specifico, pare che il GF Vip sia stato sospeso e sostituito da quello tradizionale, con volti sconosciuti. Questa, in realtà, potrebbe non essere una grandissima novità per molti, dato che nelle ultime edizioni i personaggi davvero famosi sono scarseggiati e non poco. Ad ogni modo, la prossima edizione del reality show potrebbe essere caratterizzata anche da altri cambiamenti importanti.

Come già trapelato un po’ di tempo fa, Sonia Bruganelli non ha intenzione di restare come opinionista del programma. La donna ha chiarito, in più occasioni, di voler lasciare spazio a ragazze più giovani. In questo ruolo, infatti, ci vedrebbe benissimo Giulia Salemi e Soleil Sorge. Ma sarà davvero così? In queste ore sono trapelate delle informazioni un po’ differenti.

L’arrivo di Sophie Codegoni: ecco in che ruolo

Pare, infatti, che come opinioniste della prossima edizione del GF ci dovrebbero essere Giulia Salemi e Oriana Marzoli. Il pubblico desidererebbe tantissimo vedere le due ragazze a ricoprire questo incarico. Altra grande novità, invece, riguarda il ruolo che prima ricopriva Giulia Salemi, e che adesso potrebbe essere nelle mani di Sophie Codegoni. Ebbene sì, pare che dalla prossima edizione del GF Vip ci potrebbe essere una triade tutta al femminile, come anche negli anni scorsi, ma caratterizzata da tutti ex volti del programma.

Per il momento, però, la notizia appena diffusa non è stata né confermata né, tanto meno, smentita, da parte dei vertici dell’azienda. Al momento, infatti, tutte le attenzioni sono concentrate sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per il GF c’è ancora un bel po’ di tempo, quindi, non resta che attendere per vedere come evolveranno le cose e se ci saranno delle conferme su quanto emerso.