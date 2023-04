Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: tutte le stoccate a Francesco Totti (VIDEO)

Ieri, lunedì 17 aprile è tornata in onda l’Isola dei Famosi e alla guida c’era, ovviamente, Ilary Blasi. La donna, per tutta la durata della puntata, non ha risparmiato delle velenose stoccate al suo ex Francesco Totti.

Il pubblico era curioso di sapere come si sarebbe comportata la conduttrice al suo grande ritorno in tv dopo l’annuncio della separazione dall’ex calciatore della Roma. Ebbene, contro ogni aspettativa, Ilary non ha assolutamente fatto finta di nulla, anzi. Vediamo cosa è successo.

Inizio col botto di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha lanciato tantissime stoccate contro Francesco Totti durante la conduzione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è entrata in studio sfoggiando un grande cambio look. Nello specifico, infatti, ha mostrato una frangia e un taglio molto più sbarazzino. Dopo aver rotto il ghiaccio, poi, ha deciso subito di entrare nel vivo della faccenda. La protagonista ha esordito con la prima frecciata ed ha detto che il pubblico sapesse che da un po’ un uomo che era al suo fianco non c’è più. Dopo un po’ di suspense, poi, ha detto che stesse parlando di Nicola Savino.

Il pubblico è scoppiato a ridere e le ha fatto un applauso. Come se non bastasse, poi, dopo poco la presentatrice ha detto che, a fronte di un uomo che va via, ce n’è sempre uno che arriva e ha fatto l’occhiolino alla videocamera. A quel punto, allora, ha presentato Enrico Papi, il sostituto di Nicola Savino. Già queste prime stoccate hanno esilarato il pubblico da casa, ma non è finita qui.

Altre stoccate a Francesco Totti

In seguito, infatti, nel momento in cui è stata presentata Vladimir Luxuria, quest’ultima ha cominciato a parlarle in tedesco. Ilary ha fatto una faccia sconvolta asserendo di non capirci assolutamente nulla. L’opinionista, allora, le ha detto che ormai credeva che fosse diventata brava con le lingue e Ilary ha risposto dicendo che ci fossero “Lingue” e “lingue”. Insomma, una vera pioggia di stoccate e di doppi sensi che Ilary Blasi ha voluto mandare a Francesco Totti.

Nel corso della puntata, poi, la conduttrice sembrava molto catturata dalla bellezza di alcuni concorrenti e dai loro fisici. In più occasioni, infatti, Enrico Papi ha ironizzato sulla faccenda accusando la conduttrice di avere gli ormoni un po’ in subbuglio nell’ultimo periodo. Insomma, proprio quello che si dice “un inizio col botto”.