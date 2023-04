Il Paradiso delle signore spoiler 20 aprile: Marco scopre che Gemma è incinta

Nella puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco prenderà la decisione di non partecipare alle nozze di Gemma e Roberto. Il ragazzo, inoltre, farà anche un’altra scoperta che lo turberà non poco.

Adelaide si mette in contatto con Marcello e quest’ultimo sarà molto preoccupato, sta di fatto che si confiderà, ancora una volta, con Ludovica. Intanto, Tancredi sarà preoccupato per quello che potrebbe scoprire Matilde, quindi farà una richiesta a Vittorio.

Confronto tra Marco e Gemma al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Marco avrà un confronto con Gemma. Il ragazzo le dirà che non parteciperà alle sue nozze. Dopo poco, poi, il protagonista si renderà conto del fatto che la giovane sia in dolce attesa. In un primo momento, ovviamente, crederà che il bambino sia proprio di Roberto. Come reagirà quando scoprirà la verità?

Intanto, Adelaide farà una telefonata a Marcello e quest’ultimo apparirà piuttosto preoccupato. Nello specifico, infatti, vedremo che il giovane si lascerà andare ad uno sfogo con Ludovica. La ragazza, dal canto suo, sarà sempre molto disposta ad ascoltarlo e a venirgli in contro. Nel frattempo, anche Umberto si renderà conto dei movimenti di sua cognata e comincerà ad essere sempre più sospettoso.

Spoiler 20 aprile: Tancredi dissuade Vittorio

Alfredo, dal canto suo, si preparerà ad incontrare la sua famiglia senza Irene. Il rifiuto della ragazza lo farà rimanere molto male, sta di fatto che non riuscirà a nascondere il suo malcontento. Vito, invece, sembrerà pronto ad affrontare Maria e a farle la tanto temuta proposta inerente il trasferimento in Australia. Il ragazzo ha intenzione di portare la fanciulla con sé, ma come la prenderà lei? Sarà pronta ad un cambiamento così drastico e radicale?

Nella puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Elvira si preparerà per sostenere nuovamente l’esame di guida. La ragazza, allora, chiederà a Salvatore un’ultima ripetizione prima di partecipare alla prova conclusiva. In tale occasione, però, accadrà qualcosa di molto inaspettato. Matilde continuerà ad indagare su quanto accaduto in fabbrica la notte dell’incendio e Vittorio le darà una mano. Tancredi, però, chiederà un favore a Vittorio, ovvero, quello di non fomentare le fantasie di sua moglie. Conti ascolterà tale richiesta oppure no?