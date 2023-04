Retroscena su Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi: ecco la sua missione segreta

Prima di partire alla volta dell’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista su Nuovo TV, la quale è stata pubblicata da poco. In tale occasione, il giornalista ha svelato dei retroscena celati dietro la sua partecipazione al reality show.

Mediaset non ha deciso in maniera casuale di mandare lui e il suo fidanzato in Honduras. Dietro questa scelta, infatti, si cela una motivazione ben precisa. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco il vero motivo per cui Alessandro Cecchi Paone e sull’Isola dei Famosi

Come mai Mediaset ha deciso di mandare proprio Alessandro Cecchi Paone sull’Isola dei Famosi? A quanto pare, dietro la decisione di mandare lui in Honduras si cela una ragione ben precisa. In particolar modo, infatti, sembra che l’azienda, anche in virtù del cambio di rotta apportato dopo quanto accaduto al GF Vip, abbia voluto introdurre nel programma un po’ di cultura.

La missione principale di Alessandro, infatti, è quella di portare in televisione dei contenuti che riescano ad intrattenere ma, allo stesso tempo, ad acculturare i telespettatori. Le sue notevoli conoscenze in ambito di cultura generale, infatti, dovranno essere usate come arma per cercare di lottare contro tutto il trash che ha caratterizzato la televisione negli ultimi tempi. Anche quando entrò nella casa del GF Vip il suo scopo era quello di trasformarsi nell’antagonista dello stesso programma. Il suo obiettivo era quello di propagare nell’aria la cultura e le buone maniere, ma non è finita qui.

La strategia dietro la scelta di mandarlo sull’Isola con il fidanzato Simone

L’azienda ha voluto fortemente che Alessandro partecipasse al programma con il suo fidanzato. Il motivo celato dietro la scelta di mandare sull’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone in compagnia del suo fidanzato risiede anche nel fatto che si vuole dare al pubblico un buon esempio. Secondo il punto di vista dei vertici di Mediaset, dunque, Alessandro e Simone rappresentano un esempio di televisione utile, molto bella da vedere. Della stessa idea, in effetti, è anche Vladimir Luxuria.

Durante la messa in onda della prima puntata del reality show, infatti, l’opinionista si è subito complimentata con i due concorrenti per il modo in cui vivono il loro amore e il loro rapporto di coppia. Non resta che attendere, dunque, per vedere se Cecchi Paone e il suo fidanzato riusciranno a non tradire le aspettative che l’azienda ha riposto su di loro.