Uomini e donne oggi 19 aprile: Gemma e Paola quasi alle mani, Nicole demolita davanti a tutti

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio al trono over e in particolare anche questa volta protagonista Paola. La dama è finita nel mirino per la sua frequentazione terminata pure in questo caso con Elio.

I due sono usciti a cena ma tra entrambi è accaduto qualcosa di insolito. La situazione al centro studio è degenerata, quando il cavaliere ha accusato la donna di non aver avuto rispetto lui per motivi davvero futili. Ma l’attenzione al centro si è particolarmente concentrata quando sono partite da parte di Paola accuse verso Gemma.

Uomini e donne oggi: Gemma e Paola quasi alle mani

Quella di oggi mercoledì 19 aprile è stata una puntata molto movimentata. Paola si è resa protagonista ancora una volta di un episodio davvero brutto da vedere, tanto che sia Gianni che Armando l’hanno praticamente massacrata. In poche parole, la dama ha dato della poco di buono a Gemma senza fare nomi, ma la Galgani avendo capito la sua frase e capendo che la stesse criticando si è alzata verso di lei andandole contro.

Tra le due sono volati paroloni forti tanto che per cercare di calmare i toni è dovuto intervenire Gianni. L’opinionista ha dato ragione alla piemontese facendo presente alla romana che lei è solo bella. Oltre alla sua bellezza non ci sono modi e tanto meno delicatezza. A urlare contro la Ruocco anche Armando che ripetutamente a gran voce ha gridato di chiedere scusa a Gemma per quello che ha detto. Insomma, una situazione davvero di panico, mentre tutti guardavano attoniti la scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da uominiedonneclassicoeover (@lorenzopugnaloni.it)

Trono classico: Nicole nel mirino del popolo della rete e non solo

Il trono di Nicole come già detto in altre occasioni non convince. La tronista oltre ad essere criticata dal pubblico è stata messa in discussione anche da un ex protagonista del trono classico.Stiamo parlando di Claudia Dionigi che sul suo account ufficiale di Instagram ha fatto sapere che nel percorso della Santinelli vede solo esterne vuote e prive di emozioni. Ah e pomiciamenti.

Un attacco vero e proprio quello di Claudia, che invece ha molto emozionato il pubblico di Canale 5 durante il suo percorso