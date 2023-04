Wanda Nara bollente in lingerie, body nero e seno in vista: i fan: “Così rischiamo un infarto”

Wanda Nara è sicuramente presente nella lista delle persone più famose al mondo. La showgirl argentina vanta numeri mostruosi sui social network: Instagram, in particolare, è terreno fertile per i suoi interessantissimi post e per le sue bellissime fotografie.

Dopo un anno di indiscrezioni, sulla fine del suo matrimonio con Icardi, la show girl ha fatto sapere che ad oggi la crisi ormai è superata e tra loro tutto procede a gonfie vele. Intanto, tra impegni, pettegolezzi e indiscrezioni la 36enne non ha mai abbandonato i social e tanto meno il vizio di postare scatti bollenti e super sensuali.

Wanda Nara seduce e conquista tutti con uno scatto mozzafiato

Qualche ora fa, ad esempio, la Nara ha lasciato tutti senza fiato condividendo un’immagine pazzesca. La showgirl è comodamente seduta sul divano e come sempre in prima vista il suo bellissimo seno esplosivo che fuoriesce da un body attillato in pelle nero. La moglie di Icardi è in splendida forma e continua a postare scatti folli sul suo profilo di Instagram.

Qualche minuto fa, la showgirl argentina ha pubblicato una fotografia con un maglietta attillata e dalla scollatura profonda. L’ormai ex moglie di Mauro Icardi è senza freni e non smette di stupire la platea con le sue forme devastanti La modella ha offerto al web una nuova panoramica del suo lato A perfetto.

La modella argentina esplosiva

Immagini così alzano la temperatura sul web con grande facilità: gli utenti infatti ancora una volta sono andati in visibilio e i seguaci subito al settimo cielo. Cosa cucino oggi ha scritto Wanda Nara mentre si rilassa sul suo divano di casa…

Inutile dire la reazione dei fan che sotto il suo post e ammirando tanta bellezza si sono lasciati andare a consigli e a messaggi piccanti. Qualcuno infatti le ha addirittura detto che vorrebbe cucinare lei