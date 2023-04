E’ già bufera all’isola dei famosi, violato regolamento: arriva il primo provvedimento

Sono passati circa due giorni da quando l’isola dei famosi è cominciato e a distanza di 48 ore si è già scatenato il caos in Honduras. Le Tribù de L’Isola dei Famosi 2023 hanno infranto le regole del gioco e, per questo motivo, sono stati presi dei provvedimenti. Cosa hanno combinato i naufraghi?

Isola dei famosi 2023: Violato già il regolamento

Il daytime di oggi ha svelato come su Playa Tosta le coppie si stanno dando da fare con le prime avventure per sopravvivere. Claudia Motta ha pescato per la prima volta, mentre Simone Antolini ha attaccato Helena Prestes, cosa poco apprezzata dal pubblico. Il motivo del litigio è legato a quanto accaduto nella prima puntata del reality show .

Claudia Motta non è stata salvata da nessuno della Tribù Chicas e si è scagliata contro Helena, in quanto era convinta che per il rapporto che avevano l’avrebbe salvata. Dopo il breve Helena non ha trattenuto le lacrime e subito dopo ha aiutato la Tribù Accoppiados ad accendere il fuoco, violando le regole.

Infatti, come riporta il regolamento di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, le Tribù non possono aiutarsi tra loro. Vedendo membri di altre Tribù fare questo, Simone ha chiesto al compagno Alessandro Cecchi Paone: “Ma possiamo farci aiutare?”. E il giornalista ha sottolineato che è assolutamente vietato.

Il comunicato e la brutta reazione di Antolini

A questo punto è subito intervenuta la produzione facendo arrivare un comunicato ai ragazzi. Nel dettaglio il provvedimento è arrivato a Simone Antolini che ha poi letto il tutto ai compagni. Il bello però è arrivato proprio qui quando il Leader ha gettato il comunicato nel fuoco, non accettandone il contenuto.

Infatti, Simone ha assicurato: “Andrea ha solo guardato. Non ci ha aiutato nessuno”. E, invece, pochi minuti prima il daytime ha mostrato proprio Antolini che faceva notare la violazione. Insomma, a questo punto viene messo in discussione anche l’atteggiamento di colui che dovrebbe guidare il gruppo… Cosa succederà quindi?