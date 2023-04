Ilary Blasi sfogo dopo la decisione del tribunale? Il commento criptico (FOTO)

Come tutti gli appassionati dei gossip inerenti Ilary Blasi e Francesco Totti sapranno, da poco è stata diffusa la prima decisione del tribunale di Roma in merito alla loro separazione. Ebbene, poco dopo la diffusione di questa notizia, la quale è divenuta di dominio pubblico nel giro di pochissimo tempo, Ilary Blasi ha avuto uno sfogo.

La donna, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories alquanto perentoria che sembra essere una velenosa frecciatina, ma verso chi? Come al solito la donna è stata piuttosto criptica. Vediamo nel dettaglio che cosa ha fatto.

Lo sfogo inatteso di Ilary Blasi dopo decisione del tribunale

Questa mattina è stata diffusa la decisione del giudice in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e poco dopo la conduttrice ha avuto uno sfogo. In questo periodo, si sta molto parlando della showgirl, non solo per quanto sta accadendo tra lei e il suo ex, ma anche per le recenti apparizioni in tv, che sono state tutt’altro che dimesse. Basti pensare alla prima puntata dell’Isola dei Famosi in cui la donna non ha fatto altro che lanciare frecciate contro il suo ex.

Per tale ragione, lo sfogo di Ilary avuto in queste ore potrebbe essere riferito a più situazioni. In molti, però, non hanno potuto fare a meno di credere che la donna si stesse riferendo alla decisione del tribunale. Il suo commento criptico, infatti, è arrivato poco dopo la diramazione di questa notizia. Ad ogni modo, Ilary ha pubblicato una foto in cui è ripresa lei in primo piano con il nuovo taglio di capelli in bella mostra. La protagonista fa segno di tacere con una dito e aggiunge anche la seguente didascalia “Shhh”. (Continua dopo la foto)

A chi sarà rivolta la stoccata di Ilary?

Il post in questione di Ilary Blasi è divenuto virale in men che non si dica e in molti ritengono si tratti di un modo molto particolare della donna per dare luogo ad uno sfogo. Ma chi starà provando a zittire la conduttrice dell’Isola dei Famosi? Ricordiamo che, almeno per il momento, la decisione presa dal tribunale di Roma non va molto a suo favore, almeno per certi versi.

Per quanto riguarda ala villa all’Eur, tutto sembra essere andato come anche lei si augurava. In merito all’assegno di sostentamento per i figli che Francesco Totti dovrà versare, invece, le cose sono andate in maniera inaspettata. Il giudice ha optato per una cifra decisamente più bassa rispetto a quella richiesta dalla showgirl. Dunque, a chi sarà rivolta questa nuova stoccata?