Un posto al sole anticipazioni: Alberto rischia di essere rovinato per sempre

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 20 aprile ci fanno sapere che Alberto è in grave difficoltà. Clara potrebbe scoprire che il suo compagno l’ha tradita. Intanto Lara continuerà a essere invadente e a volere sempre di più conquistare Roberto.

Questo suo comportamento ha cominciato a portare i suoi frutti e Marina e suo marito sono sempre più lontani. Guido e Michele continueranno a dover gestire la situazione imbarazzante, che si è creata dopo l’incontro con il marito di Bice. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio

Un posto al sole anticipazioni 20 aprile 2023: Alberto smascherato

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Alberto ormai ha capito che con Diana è finita ma vorrebbe riconquistarla. Nello stesso tempo il Palladini però vorrebbe riconquistarla ma questo al momento non è affatto possibile. Il suo comportamento non convince Clara che pare abbia capito qualcosa.

Intanto, l’avvocato potrebbe essere in pericolo, qualcuno lo ha smascherato. Quel qualcuno è Micaela. La Cirillo, chiamata a fare qualche ripresa al Vulcano, ha registrato un video compromettente, che potrebbe far scoprire a Clara tutta la verità sul suo compagno. Micaela deciderà di rendere pubblica questa registrazione o di mostrarla alla Curcio?

Anticipazioni: Lara continua con il suo piano, Guido e Michele che casino!”

Nel corso della puntata vedremo anche Roberto e Marina sempre più distanti. Il nuovo piano della Martinelli sta funzionato in maniera positiva questo non st facendo altro che allontanarli. Infine, la serata di Guido e Michele si è trasformata in qualcosa di imbarazzante.

I due hanno incontrato il marito di Bice e da allora la loro giornata è peggiorata. I due amici infatti saranno costretti a gestire una situauzione molto complicata. Come finirà questa storia? Non ci resta altro che attendere la puntata