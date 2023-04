Oroscopo 20 aprile 2023: Vergine stanchi, Pesci verso nuovi orizzonti

Secondo l’oroscopo del 20 aprile, i nati sotto il segno dell’Ariete sono un po’ distratti. Gli Scorpione devono essere più pazienti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ distratti. I nati sotto questo segno necessiterebbero di un po’ di tranquillità in più. Spesso vi trovate in balia degli eventi e finite per compiere delle scelte sbagliate, fate attenzione.

Toro. Le stelle sono piuttosto altalenanti. Se non siete sicuri di una decisione presa in questo periodo, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea. Solo gli stolti non lo fanno mai.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 20 aprile, i nati sotto questo segno devono essere piuttosto audaci. Se vi sentite di fare una cosa, fatela e non curatevi di quello che dicono o pensano gli altri.

Cancro. Siete persone che, di solito, vanno avanti ma non riescono a perdonare quando subiscono un torto. Siete estroversi e generosi, ma quando venite feriti e delusi difficilmente riuscire a fare un passo indietro.

Leone. In amore è importante venire in contro anche alle esigenze dell’altra persona, altrimenti si finisce di trovarsi in una relazione a senso unico. Nel lavoro potete osare un po’ di più.

Vergine. C’è bisogno di una piccola pausa. La vostra mente è affollata da troppi pensieri e anche preoccupazioni, quindi è il caso di fermarsi un attimo e capire quali siano le priorità da seguire.

Previsioni 20 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera professionale. La cosa importante, però, è tenere sempre i piedi ben saldi per terra. Non siate troppo frettolosi e non perdete di vista i vostri valori.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più pazienti. Spesso tendete a dare in escandescenze anche per ragioni piuttosto futili, quindi è il caso di fermarsi un attimo e riflettere.

Sagittario. Dietro ogni soddisfazione o traguardo raggiunto si celano sempre tanti sacrifici. I nati sotto questo segno devono essere determinati e non devono insistere per raggiungere obiettivi importanti.

Capricorno. Non amate perdervi in chiacchiere. Di solito andate dritti al sodo e non vi focalizzate troppo sulle apparenze. Buon momento per iniziare un nuovo progetto e dare voce al vostro estro creativo.

Acquario. Giornata abbastanza produttiva per il lavoro. In amore siete un po’ troppo sbrigativi. Ricordate che in certe circostanze è necessario dare tempo al tempo e non essere frettolosi.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno per aprirsi a nuovi orizzonti. Ci sono tante cose da fare e situazioni da gestire, quindi è il caso di tenere gli occhi ben aperti. Siete un po’ troppo impazienti.