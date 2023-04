Uomini e Donne, Cristian rompe il silenzio e sbotta contro Nicole: contenuto inedito di un’esterna

Cristian Di Carlo, ormai ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, ha rotto il silenzio dopo aver abbandonato la trasmissione. Il ragazzo ha lasciato il programma a causa di alcuni comportamenti della tronista che non ha gradito.

In molti si aspettavano che la ragazza lo sarebbe andato a riprendere, ma questo non è avvenuto. A distanza di un po’ di giorni da quell’evento, dunque, il ragazzo ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni inedite.

L’esterna inedita tra Cristian e Nicole prima di lasciare Uomini e Donne

Cristian ha rilasciato un’intervista sul format di Lorenzo Pugnaloni ed ha parlato della sua uscita da Uomini e Donne. Il ragazzo ha detto di essere andato via in quanto si è sentito preso in giro da Nicole. In esterna, infatti, i due avevano parlato di cose importanti e lui si era complimentato con lei per come si fosse comportata in quella settimana. Il riferimento è andato al fatto che la giovane non avesse baciato nessuno nei giorni passati.

Nel momento in cui ha visto il bacio con Andrea e poi dopo lo scoppio del caos dovuto al bigliettino-gate, il corteggiatore è esploso ed ha deciso di andare via. Nel corso dell’intervista, dunque, Cristian ha continuato a svelare il contenuto dell’ultima esterna fatta con Nicole, che ricordiamo non è mai andata in onda. In tale occasione, lui l’ha portata in un posto molto bello e i due si sono aperti tanto. Entrambi si sono raccontati cose inerenti la loro vita privata, cosa che è servita a conoscersi meglio.

Lo sfogo di Cristian e cosa pensa della futura scelta

Proprio alla luce di tutto questo, dunque, Cristian non si aspettava minimamente un simile trattamento da parte di Nicole a Uomini e Donne. In particolar modo, infatti, il giovane ha anche palesato di essere rimasto male del fatto che la tronista non sia andata a riprenderlo. A suo avviso, dunque, con questo gesto, Nicole ha dimostrato di non averci mai tenuto a lui, anzi, di averlo anche preso un po’ in giro.

Malgrado questo, però, Cristian continua a voler bene a Nicole, sta di fatto che le augura di trovare la persona giusta. In merito a chi sceglierà tra Andrea e Carlo, il ragazzo ha ammesso di propendere un po’ di più per il primo. Considerando la piega che hanno preso le ultime puntate di Uomini e Donne, però, le cose potrebbero prendere una piega del tutto differente.