Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco cosa ha deciso il tribunale

In questi giorni il tribunale che si sta occupando della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha emesso una prima decisione. Si tratta di una situazione provvisoria che, naturalmente, potrebbe cambiare nel corso delle varie udienze.

Ricordiamo che in ballo c’era l’affidamento dei tre figli dei due protagonisti, la ripartizione di alcuni beni e l’assegno di sostentamento per i ragazzi da parte dell’ex calciatore della Roma. Vediamo, dunque, cosa è emerso.

La prima decisione del tribunale sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti pare si stiano facendo una vera e propria guerra durante il processo di separazione. I due non sembrano essere affatto d’accordo su quelli che sono i termini da rispettare in merito a molti argomenti. Ad ogni modo, in queste ore il tribunale civile di Roma ha emesso una prima sentenza in merito a quelle che dovrebbero essere le condizioni della separazione delle due parti in causa.

Stando a quanto emerso, pare che il tribunale abbia innanzitutto deciso che la villa all’Eur, in cui vivevano precedentemente Ilary, Totti e i loro tre figli, resti in possesso di Ilary Blasi. Questa era una cosa che la donna chiedeva e che, a quanto pare, Francesco era disposto ad accondiscendere. Per quanto riguarda l’affidamento dei tre figli, invece, esso dovrebbe restare congiunto. Chiaramente saranno da definire meglio i termini relativi ai giorni da trascorrere con l’uno e con l’altro genitore.

Sarà guerra sull’assegno di sostentamento?

Veniamo, dunque, al tema più scottante, ovvero quello inerente l’assegno di sostentamento che Francesco Totti deve versare mensilmente ad Ilary Blasi per il mantenimento dei loro tre figli. Su questo tema i due erano particolarmente discordanti. La donna chiedeva molti più soldi di quelli che, invece, Francesco era disposto ad offrirle. Ebbene, il tribunale si è espresso molto di più in linea con il pensiero dell’ex calciatore.

Al momento, infatti, è stata stabilita una vcifra di 12 mila euro al mese per il sostentamento dei loro tre figli. Questa cifra si avvicina molto di più a quella inizialmente proposta da Francesco, rispetto a quella richiesta da Ilary. Sicuramente, dunque, la battaglia legale non sarà finita qua. Non si sa nulla, invece, in merito all’assegno di mantenimento che Francesco dovrebbe dare a Ilary. Questo perché la conduttrice, dato che al momento è lei a lavorare, non ha mai sollevato questioni in merito.