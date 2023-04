Uomini e donne, Paola Ruocco smascherata da un ex cavaliere: prende in giro tutti

Non si placano le polemiche su quanto successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne tra la dama Paola Ruocco e Remo, il cavaliere approdato nel programma per corteggiarla. I due si sono frequentati per pochissimo tempo e ciò che è accaduto ha lasciato strascichi abbastanza imbarazzanti in virtù delle rivelazioni fatte dalla donna sulla vita dell’uomo.

Ma Remo ad oggi non ci sta e ha sbugiardato la donna, rivelando il vero motivo per cui lo avrebbe tenuto quando è arrivato a Uomini e Donne per corteggiarla: far parlare di sé per tornare a centro studio, dove non si vedeva da un po’.

La polemica nata dopo le esternazioni di Paola su Remo

Quello che è accaduto in studio tra Paola e Remo non è piaciuto al pubblico a casa. Nel dettaglio la dama ha lamentato che nel corso dell’uscita tra lei e il cavaliere si è parlato solamente di feci e della stitichezza del figlio di lui. Insomma, la Ruocco ha lamentato il fatto che questo di certo non è una maniera per essere corteggiata e per questa ragione non ha voluto andare avanti.

Una serie di esternazioni che non sono piaciute al pubblico a casa ma anche ai presenti. In particolar modo a scagliarsi contro Paola, Gianni che appena sentite le sue parole si è rivolto a lei come una furia. Ma non è tutto, perchè anche le altre dame hanno trovato le sue parole davvero prive di sensibilità e di correttezza verso un padre che in quel momento si stava preoccupando del suo bambino.

Uomini e donne: Remo sbugiarda Paola davanti a tutti

Dopo quello che è accaduto, ad oggi Remo ha un’opinione ben precisa di Paola. Secondo lui la dama ha deciso di tenerlo solo ed esclusivamente per un motivo.

Pur non essendo palesemente interessata alla sua persona ha preferito non mandarlo a casa per stare a centro studio, dato che era da tempo che non si vedesse. In tanti, anche tra il pubblico che applaudiva, si sono detti d’accordo con l’uomo.