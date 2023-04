Uomini e Donne non va in onda lunedì 24 e martedì 25: tutte le variazioni di palinsesto

Nuovo cambio di programmazione nei palinsesti Mediaset. Nelle giornate di lunedì 24 e di martedì 25 aprile, infatti, Uomini e Donne non va in onda. Il dating show condotto da Maria De Filippi si ferma in occasione della giornata della liberazione.

Che la trasmissione non andasse in onda nel giorno di martedì era piuttosto scontato, dato che la conduttrice si ferma sempre nei giorni festivi. Tuttavia, era in dubbio quello che si sarebbe deciso di fare nel giorno di lunedì, pinte oppure no? Ebbene, a quanto pare ha optato per la prima opzione. Vediamo dunque tutto quello che cambierà.

Cambio programmazione 24 e 25 aprile: Uomini e Donne non va in onda

Lunedì 24 e martedì 25 Aprile Uomini e Donne non va in onda. Il programma di Maria De Filippi si ferma per due giorni in modo da lasciare spazio a programmazione diverse nei pomeriggi di Canale 5. Partendo dalla giornata di lunedì, tutto resterà invariato fino alla messa in onda di Beautiful. Subito dopo la soap opera, poi, non ci sarà la normale programmazione di Terra Amara, ma partirà un film. In particolar modo, sarà trasmesso La casa sul lago di Inga Lindstrom.

A seguire, poi, ci sarà la normale programmazione dei daytime di Amici, poi di quello dell’Isola dei Famosi e a seguire tutto il resto. Stesso fenomeno si verificherà anche nella giornata di martedì. Anche in questo caso tutto resterà regolare fino alla messa in onda di Beautiful. Successivamente, poi, ci sarà un altro film in sostituzione di Terra Amara e di Uomini e Donne.

Quando ritorna e cambierà qualcos’altro?

Come è possibile vedere, dunque, nelle due giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile l’unico programma che dovrebbe subire delle variazioni importanti è Uomini e Donne. Le altre trasmissioni, quali Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque ovrebbero andare in onda regolarmente. Le variazioni potrebbero essere comunicate anche in seguito, pertanto, non resta che attendere per vedere che cosa succederà.

Ad ogni modo, tutta la programmazione tornerà regolarmente in onda a partire da mercoledì 26 aprile. In tale occasione, in riferimento al talk show di Maria De Filippi, vedremo che sarà mandato in onda il contenuto della prima parte della registrazione che sarà effettuata nel corso di questo fine settimana. Al momento non è ancora trapelata la data della prossima registrazione, ma probabilmente sarà questo sabato.