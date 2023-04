GF Vip 8 confermato, cosa accadrà: riduzione di durata, no doppio appuntamento e cos’altro cambia

IL GF Vip 8, contro ogni rumor circolato in questi giorni, è stato confermato. Alla guida ci sarà, come sempre Alfonso Signorini. Da un po’, però, stanno circolando del web delle indiscrezioni secondo cui pare che Pier Silvio Berlusconi voglia introdurre delle modifiche molto invasive alla trasmissione.

Si è parlato di annullamento del doppio appuntamento settimanale, riduzione della durata del reality show, ritorno alla versione originale senza vip e molto altro. Vediamo, quindi, quanto c’è di vero in tutto questo.

Cosa cambia davvero nel GF Vip 8: concorrenti e durata

Al di là di tutto quello che è circolato in questi giorni, il GF Vip 8 è stato confermato, sempre con la guida di Alfonso Signorini. In merito alle opinioniste, invece, non c’è ancora nulla di certo. Si parla di Giulia Salemi e Oriana Marzoli, oppure del ritorno di Soleil Sorge, ma ancora non c’è stata alcuna conferma. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, anche nella prossima edizione pare ci saranno personaggi famosi. La differenza, se così possiamo dire, è che saranno mixati tra loro personaggi conosciuti e altri meno noti.

In effetti, questa era una pratica già in atto nelle scorse edizioni, considerando che sono entrati nella casa anche volti che in pochi conoscevano. Con l’avvento dei social, infatti, il confine tra Vip e Nip è divenuto sempre più labile quando si parla di programmi tv. Altro punto su cui dibattere, poi, è quello inerente la durata del reality show. Protrarre un programma per quasi sette mesi sembra una cosa davvero esagerata, che mette a dura prova i nervi dei partecipanti, pertanto, pare ci sarà una riduzione.

Questione doppio appuntamento e ascolti

Contrariamente a quanto accaduto nelle precedenti due edizioni, infatti, il GF Vip 8 dovrebbe cominciare a metà settembre e terminare nel mese di gennaio. In questo modo, dunque, si darebbe luogo ad una trasmissione della durata di 4 mesi, che sembra un tempo molto più ragionevole. Altro elemento interessante, poi, è quello che riguarda il doppio appuntamento settimanale.

Sul web c’è chi ha asserito che, molto probabilmente, esso sarà cancellato e si tornerà ai vecchi tempi in cui il reality show andava in onda solo di lunedì. Al momento, però, pare ci sia un po’ di indecisione a riguardo. Probabilmente, infatti, si comincerà con una sola puntata a settimana e poi si deciderà in corso d’opera quale sia la strategia più opportuna da seguire in base agli ascolti.