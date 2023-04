Uomini e Donne spoiler 20 aprile: Luca manda via corteggiatrice, nuove relazioni

Nella puntata di giovedì 20 aprile di Uomini e Donne vedremo che si continuerà da dove si è interrotta la messa in onda di ieri pomeriggio. In tale occasione, dunque, continueremo ad assistere allo scontro tra Paola e Gemma.

Le due donne avranno una discussione molto concitata che sarà sedata dall’intervento di Maria De Filippi. Successivamente, poi, si parlerà di Luca Daffrè, il quale sta conoscendo delle nuove corteggiatrici e prenderà delle decisioni.

Novità per Luca a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 20 aprile di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire per cercare di sedare la lite tra Gemma Galgani e Paola. La prima ha perso le staffe contro la seconda a causa di alcune frasi da lei pronunciate. Successivamente, poi, vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà Luca Daffrè. Il ragazzo è uscito in esterna con una corteggiatrice napoletana. I due, però, non si sono trovati molto bene, sta di fatto che lei andrà via.

Il tronista, però, è uscito anche con Alice e si è trovato molto bene. A tal riguardo, infatti, ammetterà di essere molto attratto da lei e soddisfatto del percorso che stanno facendo. In studio ci sarà anche Alessandra, la quale sarà molto delusa per non essere stata portata in esterna. La giovane manifesterà il suo malcontento in quanto ha notato che nell’ultimo periodo il tronista è parecchio distante.

Spoiler 20 aprile: nasce una nuova coppia?

La discussione si protrarrà per buona parte della puntata del 20 aprile di Uomini e Donne. Successivamente, poi, come se non bastassero tutte le corteggiatrici che ha già, per Luca arriverà una ragazza nuova. I due subito chiariranno di essersi già incontrati prima del programma, ma tra loro non c’è mai stato nulla. Malgrado questo, il tronista ammetterà di essere incuriosito da lei, quindi la terrà.

Tornando al trono over, poi, si parlerà di una nuova possibile coppia nascente. Le persone in questione sono Alessio e Rebecca. Quest’ultima era scesa per corteggiare Armando, ma poi le cose non sono andate bene. Per tale ragione, ha deciso di darsi una chance. In merito ad Alessio, ammetterà di non reputarlo esattamente il suo tipo, ma non vuole fermarsi alle apparenze. Durante il blocco interverrà anche Armando Incarnato con le sue solite stoccate pungenti.