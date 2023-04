Chi vincerà la finale di Amici 22? Non ci sono dubbi

Chi vincerà la finale di Amici 22? Questa è la domanda che in tanti si pongono vista la fase finale del talent.

L’ultima puntata andrà in onda in diretta domenica 14 maggio 2023. Solo quattro o cinque concorrenti potranno accedere all’ultima puntata del Serale e sperare nella vittoria. Sarà un cantante o un ballerino a trionfare? Difficile fare previsioni, ma intanto ci sono alcuni sondaggi che possono indicare i nomi dei papabili vincitori delle due categorie.

Amici 22:Chi vincerà questa edizione?

Come tutti sanno se dovesse vincere un cantante e portare a casa il montepremi anche ad un ballerino sarà dato un compenso. Il seguitissimo account di Twitter Amici News ha deciso di fare dei sondaggi, per arrivare a capire quali potrebbero essere le preferenze del pubblico di Canale 5.

D’altronde saranno proprio i telespettatori a scegliere, attraverso i televoti in diretta, chi far vincere in finale. Nella categoria canto al primo posto attualmente c’è Angelina Mango, che con la sua voce è riuscita ad incantare davvero tutti. Anche da parte della critica arrivano sempre complimenti, insomma, la sua vittoria sembra quasi scontata.

Per quanto riguarda la categoria ballo a trionfare per i telespettatori dovrebbe essere Isobel Fetiye Kinnear .Secondo un’altra pagina Tweeter invece a trionfare potrebbe essere Mattia. Durante il daytime, il ballerino ha vinto sempre tutte le prove e quindi una possibile vittoria non è esclusa.

Tutto pronto per la parte finale del talent show: anche quest’anno un grande successo

Per Maria De Filippi nessun programma è mai un flop. La conduttrice televisiva è riuscita a conquistare tutti anche quest’anno con il suo talent Amici. Il programma tra poche settimane chiuderà i battenti, tornando poi il prossimo autunno. Ascolti stellari che hanno fatto si che Maria battesse di gran lunga la concorrenza.