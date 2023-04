Paura per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: la brutta disavventura

Attimi di paura per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza è iniziato da pochi giorni e di cose ne sono già accadute parecchie. Dopo l0infrazione di una regola del programma, le prime liti e gli scontri, è successa anche un’altra cosa.

Cristina, infatti, ha vissuto dei momenti alquanto spaventosi nella notte. In suo soccorso è subito arrivata Corinne Clery, la quale non ha potuto ignorare quanto stesse accadendo. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La grande paura di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi si stanno trovando a fare i conti con i loro timori più grandi e con il distacco dal mondo reale. Nella notte, infatti, è stata Cristina Scuccia ad avere molta paura. Stando a quanto raccontato da Corinne Clery, pare che la ragazza sia stata assalita dall’ansia a causa della paura del buio. La giovane, infatti, si è rannicchiata nella notte ed ha cominciato a tremare.

Corinne ha ammesso di averla trovata in quelle condizioni, pertanto, non ha potuto fare a meno di aiutarla. La donna si è avvicinata a lei ed ha provato a rassicurarla. La Clery ha ammesso di aver sofferto anche lei dello stesso timore nel corso della sua vita, pertanto, ha capito perfettamente quello che stesse provando la sua compagna d’avventura. A tal riguardo, dunque, l’ha rassicurata ed ha fatto in modo che lei si addormentasse accanto a lei.

Gli altri timori dell’ex suora

Quella del buio, però, non è l’unica paura provata da Cristina Scuccia durante questi primi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi. In particolar modo, infatti, pare che la giovane abbia una grande fobia anche degli insetti, specie gli scarafaggi. Inutile dire che l’isola pullula di tutte queste creature, pertanto, per l’ex suora sarà davvero una prova incredibile. Ad ogni modo, all’indomani della terribile notte trascorsa, Cristina si è avvicinata a Corinne per ringraziarla.

La ragazza ha molto apprezzato il sostegno e l’appoggio della sua compagna d’avventura. Purtroppo, però, il suo problema continua a rimanere. Lei stessa, infatti, ha dichiarato di stare bene in quanto fosse giorno. Nel momento in cui sarebbe arrivata nuovamente la notte, però, sarebbe sicuramente tornato lo stesso stato di agitazione. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà il percorso della giovane e di tutti gli altri concorrenti.