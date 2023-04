Edoardo Tavassi svela cosa ha “rubato” dalla casa del GF Vip: la bugia detta ai coinquilini

In queste ore, Edoardo Tavassi ha aperto una box delle domande su Instagram ed ha risposto ad alcune curiosità dei fan specie in merito al GF Vip. A distanza di due settimane dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, alcuni utenti hanno deciso di fargli una domanda un po’ scomoda.

Nel dettaglio, infatti, hanno chiesto al protagonista di svelare quali siano state le cose che ha “rubato” dalla casa per portarle con sé come ricordo di questa splendida esperienza. Ebbene, Edoardo ha fatto delle confessioni inedite.

Le cose prese dalla casa del GF Vip da Edoardo Tavassi

Non è la prima volta che i concorrenti portano con sé degli oggetti presenti all’interno della casa del GF Vip e anche Edoardo Tavassi non è stato certamente da meno. Durante un botta e risposta con i fan, infatti, Edoardo ha svelato che la prima cosa che ha pensato di portare con sé al di fuori della casa di cinecittà è stata la bottiglia che ha realizzato insieme a Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Luca Onestini. I quattro ragazzi, insieme anche a Daniele Dal Moro, sono molto legati tra loro, pertanto, avere un ricordo di un momento così bello e goliardico è stato per Edoardo imprescindibile.

Questa, però, non è affatto l’unica cosa che ha preso. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di aver portato in valigia anche i famosi piramidali rossi. Per intenderci sono quelli che vengono di solito utilizzati per le nomination. A tal riguardo, Edoardo ha ammesso di avere intenzione di conservarli e, in caso, di metterli all’interno di una cornice per esporli a casa usa.

Edoardo svela la bugia detta ai coinquilini

Inoltre, un’altra cosa che Edoardo Tavassi ha preso dalla casa del GF Vip è il calendario a cui hanno preso parte tutti i concorrenti. I protagonisti, infatti, un giorno furono informati dagli autori di dover posare per il nuovo calendario legato alla trasmissione. Ebbene, dopo averlo realizzato, Edoardo lo prese e disse a tutti gli altri concorrenti che, una volta terminato il programma, lo avrebbero dato a tutti.

Questo, però, non sarebbe avvenuto e Edoardo ne era perfettamente a conoscenza. Pertanto, il protagonista ha raccontato in maniera molto ironica questo avvenimento. Per il momento, dunque, queste sembrano essere tutte le cose materiali che il ragazzo ha voluto conservare come ricordo di quest’avventura.