Uomini e donne anticipazioni: svelati i nomi dei possibili tronisti di settembre

Questa edizione di Uomini e donne ancora non è terminata ma già si pensa alla prossima. Infatti, in queste ore sono circolati in rete i nomi dei fortunati che siederanno sul trono nella prossima stagione di Uomini e Donne, i nuovi tronisti che vedremo nel programma di Maria De Filippi a partire da settembre 2023.

Pare che sarebbero proprio degli ex protagonisti del trono classico . Per un motivo o per un altro i due ex corteggiatori in questione sono single, ma di chi si tratta?

Uomini e donne anticipazioni: svelati i nomi dei possibili 2 tronisti di settembre

Secondo le indiscrezioni, i due nomi per i candidati al trono di Uomini e Donne di settembre 2023 sarebbero Alessio Campoli e Chiara Rabbi. L’ex corteggiatore di Lavinia Mauro non è stato la scelta della tronista e durante un’intervista ha dichiarato che sarebbe disposto a sedersi sul trono a settembre. Dopotutto è già la seconda volta che viene rifiutato.

Per quanto riguarda l’ex fidanzata di Davide Donadei anche per lei potrebbe essere arrivato il momento di mettersi in gioco sul trono. Le cose con l’ex tronista non sono andate affatto bene. Ad ogni modo ad oggi la Rabbi è pronta ad accettare il ruolo di tronista per settembre 2023, infatti durante un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni ha ammesso che le piacerebbe poter ritornare negli studi di Uomini e Donne.

La delusione per il trono di Nicole

Intanto, per quanto riguarda il trono classico sembra che quello di Nicole Santinelli stia deludendo e non poco il pubblico a casa. La giovane tronista non piace ai telespettatori, sono in tanti a vederla finta e poco credibile.

Inoltre, anche la questione del bigliettino nato con Andrea ha fatto si che peggiorasse la sua posizione. Insomma, ad oggi sono in tanti a non vedere l’ora che Maria la mandi a a casa