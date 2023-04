Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 aprile: Flora scopre Umberto, Matilde ha un incontro

Le anticipazioni della puntata di lunedì 24 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Alfredo sarà estremamente fermo sulla decisione presa in merito al rapporto con Irene. Adelaide continuerà a non dare tracce di sé e la cosa farà preoccupare molto.

Nel frattempo, Flora scoprirà la verità su Umberto e sulla sua partenza improvvisa, chiaramente, la donna non sarà affatto felice di quello che apprenderà. Matilde, finalmente, avrà un incontro rivelatore che potrebbe aiutarla a capire quanto accaduto la notte dell’incendio.

Matilde ha un incontro importante al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Matilde continuerà a chiedere il sostegno di Vittorio per fare le sue indagini. Ad un certo punto, poi, vedremo che la donna riuscirà ad avere un incontro tanto atteso. In particolare, la protagonista incontrerà il maggiordomo che tanto stava cercando. Che cosa gli rivelerà questa persona in merito alla notte dell’incendio?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Alfredo sarà deciso a non tornare sui suoi passi e a lasciare Irene. L’unico modo per cercare di risanare la situazione sarebbe che Irene chieda scusa al suo fidanzato per come si è comportata. Clara proverà a tentare il tutto per tutto per far riavvicinare i due ragazzi, pertanto, dirà alla Cipriani come stanno le cose. In merito a Roberto, invece, quest’ultimo sarà sempre più sospettoso del rapporto che c’è tra Marco e Gemma. Proprio per tale ragione, deciderà di fare delle indagini per scoprire la verità.

Anticipazioni 24 aprile: Flora scopre Umberto

Intanto, nella puntata del 24 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide continuerà ad essere sparita. Saranno diversi giorni che la contessa non darà informazioni su dove si trovi e come stia, pertanto, Marcello e Ludovica cominceranno a mostrarsi particolarmente preoccupati. I due ragazzi non sapranno più che fare per riuscire a scoprire dove si trovi la di Sant’Erasmo.

In merito a Flora, infine, vedremo che la donna riuscirà a scoprire dove sia andato Umberto senza dirgli nulla. Ricordiamo che il commendatore ha raggiunto Adelaide in quanto è riuscito a mettersi sulle sue tracce. Nel momento in cui Flora apprenderà la verità su cosa sia accaduto, non ne sarà sicuramente entusiasta. Per concludere, poi, assisteremo anche al ritorno di Armando e Agnese. I due erano stati per un po’ di tempo a Londra e adesso torneranno a Milano.