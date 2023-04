Uomini e donne, una coppia scoppiata dopo un tradimento: la stoccata di Riccardo Guarnierni e la bomba di Deianera

Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Un messaggio condiviso questa mattina da Riccardo Guarnieri ha appena fatto nascere un rumor abbastanza importante sulla coppia del Trono Over. Ormai da diversi giorni i due ex volti del programma di Maria De Filippi non compaiono insieme sui social nemmeno quando Vicinanza è stato ricoverato in ospedale nei giorni precedenti.

Nessun messaggio, nessuna dedica da parte della dama, cosa alquanto strana.Infatti, ai fan della coppia il particolare non è passato inosservato e sembrerebbe nemmeno a Riccardo….

Uomini e donne: scoop clamoroso su Ida e Alessandro, la stoccata di Riccardo sarebbe una conferma

Il cavaliere tarantino, che ultimamente nel programma sta lanciando bombe che scatenano nuovi scontri, ha condiviso una strana frase: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”. C’è da precisare che Riccardo non ha citato esplicitamente la coppia ma ai più attenti è impossibile pensare che la frese non sia dedicata proprio a loro due. Ma cosa è successo? Sono davvero in crisi Alessandro e Ida?

A dare qualche aggiornamento in più sui due ci ha pensato poco fa Deiandera Marzano. La blogger ha sganciato praticamente un gossip clamoroso: Alessandro avrebbe tradito Ida e per questo motivo si sarebbero lasciati.

Al momento non si sa cosa ci sia di vero in questo nuovo scoop sulla coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Dunque, è bene prendere tale affermazione con le pinze, anche perché ancora non è sicuro che il nuovo messaggio di Guarnieri sia collegato a Ida. Certo va detto che tutto ciò sta accadendo proprio in un periodo in cui la Platano appare distante da Alessandro.

Ida e Alessandro si sono lasciati? lo strano silenzio mormora

Ida e Alessandro da quando hanno lasciato il programma non hanno mai smesso di postare foto e video di loro due assieme. Anche quando la coppia non si trovata insieme si sono sempre cercati anche in maniera pubblica. Questo strano silenzio mormora e possiamo dire anche troppo… Per molti infatti non ci sono dubbi sulla fine della loro storia.