Ilary Blasi, quanto le costa la gestione mensile della villa all’Eur? Cifra da capogiro

In questi giorni è trapelata la prima decisione del tribunale di Roma in merito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra le tante decisioni prese, è trapelata anche quella inerente la villa all’Eur che, almeno per il momento, è stata assegnata alla conduttrice.

Mantenere una struttura del genere, però, ha dei costi mensili molto esosi. A svelare qualche indiscrezione a riguardo è stato il Corriere della sera. Vediamo, dunque, quanto dovrebbe costare ad Ilary mantenere una casa così impegnativa.

Quanto è grande e come è fatta la villa all’Eur in cui vive Ilary Blasi

Il tribunale di Roma ha deciso, almeno in questa prima fase del processo, che Francesco Totti debba dare mensilmente alla sua ex un assegno da 12.500 euro per il sostentamento dei tre figli. Questa cifra, seppur decisamente elevata secondo il giudizio della maggior parte delle persone, sembra nulla a confronto di quello che pare costi ad Ilary Blasi mantenere la villa all’Eur che le è stata assegnata.

La casa in questione, che prima la donna condivideva con suo marito e con i suoi figli, è un’abitazione dalle proporzioni gigantesche. Parliamo, infatti, di una struttura di circa 1500 mq, composta da 25 stanze, campi da tennis, giardini, due piscine, sorveglianza mediante telecamere ultramoderne e molto altro. Si parla addirittura di un sistema automatico per lo smistamento della spazzatura. Insomma, sicuramente una casa non alla portata di tutti.

Ecco quale sarebbe il costo di gestione mensile della villa

Per poter mantenere la villa all’Eur, dunque, è necessaria una certa manutenzione che, d’ora in avanti, penderà solo sul capo di Ilary Blasi. Stando a quanto rivelato sul Corriere, pare che la cifra mensile che la conduttrice dovrà sborsare per il mantenimento di questa struttura sia di circa 30 mila euro. Insomma, stando a quella che risulta essere la decisione del giudice, Ilary avrebbe tantissime altre spese da sostenere. Questo, ovviamente se vuole continuare ad avere gli stessi ritmi di vita di prima.

Tuttavia, è importante precisare che questa sia una stima solo approssimativa, pertanto, non si sa quanto essa si avvicini all’esatta realtà dei fatti. Ad ogni modo, resta indubbio che la gestione di una villa così grande e così impegnativa sia un bell’impegno per chi la possiede. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere quali saranno le prossime mosse di Ilary per cercare di alzare la posta in gioco contro il suo ex.