Vi ricordate di Dennis Fantina, primo vincitore di Amici? Ecco cosa fa oggi per mantenersi a “stento”

Dennis Fantina si è raccontato a Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, il vincitore della prima edizione di Amici, non usa giri di parole e racconta come la sua carriera non sia mai decollata. Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c’era comunque Maria De Filippi.

Dennis Fantina dalla vittoria a Amici ad oggi

La stella di Fantina non si è mai accesa. Subito dopo la vittoria di Amici è sparito dai radar. Ha fatto diversi lavori tra cui anche quello del corriere. Poi il ritorno in tv qualche anno fa con Tale e Quale show, ma anche li senza nessun decollo. Ma cosa dunque oggi per mantenersi?

Dopo l’esperienza nel programma di Carlo Conti non si sono aperte nuove opportunità professionali e dunque per Fantina le porte dello spettacolo sono rimaste ancora una volta chiuse.

L’ex vincitore di Saranno Famosi: dal palco al dietro bancone di un bar

Con grande umiltà oggi Dennis ha accettato la proposta di un amico e ha deciso di lavorare in un bar. Purtroppo, forse anche per l’epoca zero social Fantini non è stato fortunato ma nello stesso tempo è comunque felice per la vita che conduce. A tal proposito di è detto “intristito” per come sono andate le cose ma di fatto è anche orgoglioso della sua umiltà: “L’unica cosa che conta è lavorare”.

Una frase che ha emozionato non poco il pubblico presente negli studi della Bortone ma anche quello a casa. Dennis Fantina, insomma, sembra aver accantonato per sempre il sogno di diventare un cantante famoso.

Nel corso dell’intervista il giovane ha anche raccontato che in tanti gli chiedono mentre lavora al bar di cantare, ma lui si è sempre negato. Il palco per lui è tutta un’altra cosa.