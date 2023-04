Uomini e Donne, nato secondo figlio di Clarissa e Federico: la toccante dedica e il nome scelto (VIDEO)

Oggi, venerdì 21 aprile, è nato il secondo figlio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due avevano già una bambina, la piccola Arya, e adesso alla famiglia si è aggiunto un altro membro.

L’ex tronista di Uomini e Donne si trovava in ospedale da un po’, ma il piccolo non si decideva proprio ad uscire. Finalmente, poi, qualche ora fa, i due ragazzi hanno dato il lieto annuncio pubblicando un video molto commovente. Ecco di cosa si tratta e cosa hanno detto.

Nato il secondo figlio di Federico e Clarissa

Il secondo figlio di Clarissa e Federico è venuto alla luce qualche ora fa. La sua mamma e il suo papà hanno dato il lieto annuncio su Instagram e si sono mostrati estremamente felici di come siano andate le cose. Il secondogenito li ha fatti penare un po’, in quanto proprio non ne voleva sapere di nascere. Dopo un po’ di attesa, però, finalmente la grande gioia. I due ragazzi hanno già una figlia di nome Arya, e adesso si è aggiunto anche Christian.

Al momento non ci sono informazioni sul nascituro, in quanto i due non hanno dato aggiornamenti in merito al peso e a come sia andato il parto. Federico si è limitato solamente a condividere la foto del piedino a cui è annesso il braccialetto di riconoscimento. Ad ogni modo, considerando la loro gioia, certamente tutto sarà andato per il verso giusto. Per dare la lieta novella, i due ragazzi hanno scelto un modo molto toccante.

Il toccante video pubblicato dalla coppia di Uomini e Donne

In particolar modo, infatti, Clarissa e Federico hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio con un video in cui è presente la primogenita. Nella clip in questione si vede la piccola Arya accingersi alla culletta all’interno del quale si trova il suo fratellino e accarezzarlo dolcemente con una mano. Il video in questione ha toccato tutti gli utenti del web che, infatti, non hanno potuto fare a meno di intervenire per commentare.

La stessa Clarissa ha ammesso che non pensava potesse provare più amore di quanto non ce ne fosse già nella sua vita, e poi è diventata mamma per la seconda volta e il tutto si è raddoppiato. Al di sotto del post in questione, che è stato condiviso anche da Federico, ci sono i commenti di tutti i fan e le persone vicine ai due ragazzi.