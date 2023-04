Un posto al sole anticipazioni: Roberto scopre che Tommaso non è suo figlio, per Lara è la fine

Nelle prossime puntate di Un posto al sole non mancheranno i colpo di scena. La trama si concentrerà particolarmente su Lara, Tommaso e Roberto. Il piccolo infatti sta sempre più male e i continui malesseri del bambino non fanno altro che preoccupare il Ferri.

Di conseguenza preso dalla situazione l’imprenditore finirà per mettere sempre più da parte Marina. Ed ecco che qui arriverà il vero colpo di scena che cambierà tutto.

Un posto al sole anticipazioni: Tommaso sta sempre più male

Come abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, il bambino, infatti, ha più volte avuto necessità di cure particolari, ultime tra tutte quelle per una bronchiolite che ha molto preoccupato Roberto Ferri. I problemi non finiranno e, anzi, si aggraveranno entro il prossimo 28 aprile.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che la situazione degenererà nel vero senso della parola soprattutto quando Roberto scoprirà che dietro i malanni di Tommasino c’è proprio la mano perfida di Lara.

Roberto capisce che qualcosa non quadra: Lara finalmente viene smascherata

Ferri, difatti, visto il peggioramento della situazione, deciderà di voler effettuare degli esami più approfonditi che potrebbero, magari, comprendere anche un prelievo di sangue. Un esame innoquo, ma che potrebbe rivelargli una volta per tutte che il bambino non è assolutamente suo figlio. Tommaso infatti è stato comprato appena nato da una donna ucraina.

Ecco che secondo le anticipazioni, l’inganno di Lara verrà alla luce in tutta la sua drammaticità con conseguenze che si preannunciano pesantissime per tutti. Lara passerà dei momenti terribili a causa dell’ira di Roberto che ovviamente non può perdonarle una cosa del genere. Infatti, per la Martinelli adesso il peggio dovrà ancora venire. Quel che resta da capire è invece sapere come reagirà Marina che ha sempre intuito che il Lara ci fosse qualcosa di malvagio.