Il Paradiso delle signore spoiler 25 aprile: brutta notizia per Clara, Vittorio fa una scoperta

Martedì 25 aprile Il Paradiso delle signore andrà regolarmente in onda malgrado sia un giorno festivo. Per l’occasione, nel grande magazzino si celebrerà proprio la giornata della liberazione e tutti saranno in grande fermento.

Ad ogni modo, c’è da dire che gli animi non saranno tutti sereni e distesi. Clara, infatti, riceverà una brutta notizia che le genererà un certo turbamento. Per quanto riguarda Vittorio, invece, lui si troverà a fare una scoperta del tutto inaspettata.

Trama 25 aprile: Clara dà una brutta notizia

Nel corso della puntata del 25 aprile del Paradiso delle signore vedremo che al magazzino ci sarà la festa della liberazione. In tale giorno, inoltre, Clara si troverà a dover gareggiare. Malgrado la giovane sia piuttosto pronta per la prova, tornerà a casa dando una notizia alquanto spiacevole. Intanto, Elvira proverà in tutti i modi a trattare Salvatore solamente come un amico, ma non riuscirà appieno nel suo intento. Ad un certo punto, infatti, si renderà conto di provare qualcosa di diverso per lui.

Dopo quello che ha appreso sul suo compagno, Flora arriverà a prendere una decisione piuttosto ferrea. Nello specifico, la donna avrò intenzione di mettere Umberto con le spalle al muro. Il commendatore, infatti, non può più continuare il ping-pong tra la sua fidanzata e la contessa, pertanto, dovrà prendere una decisione: o torna con Adelaide, oppure lascia perdere per sempre sua cognata e sta con Flora. Come reagirà il protagonista dinanzi questo ultimatum?

Flora dà un ultimatum a Umberto al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 25 aprile del Paradiso delle signore, poi, rivela che Roberto noterà uno strano comportamento tra Marco e Gemma. A questo punto, dunque, i sospetti sul fatto che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia diventeranno sempre più evidenti e palesi. Come deciderà di comportarsi? Affronterà la sua futura sposa o continuerà a fare finta di nulla?

Infine, nella parte conclusiva della messa in onda, Vittorio si troverà dinanzi uno spettacolo alquanto inaspettato. In particolare, infatti, vedremo che Conti si troverà ad assistere ad una discussione tra Umberto e il maggiordomo che il giorno precedente ha incontrato Matilde. I due avranno dei toni piuttosto concitati e la cosa genererà dei sospetti in Vittorio. Quest’ultimo, dunque, realizzerà che forse i dubbi di Matilde sulla parole di suo marito non sono poi così infondati.