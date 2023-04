Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, finalmente tutta la verità: “Cosa troppo grave per perdonare”

Quando si parla di veline di Striscia la Notizia si pensa immediatamente a quelle più rappresentative, ovvero Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Le due ragazze hanno calcato il famoso bancone del tg satirico per diversi anni e tra i due si era anche instaurato un rapporto d’amicizia. Dopo l’esperienza nel programma di Antonio Ricci la soubrette sarda e l’ex di Enzo Iacchetti si sono trasferite a Los Angeles dove hanno aperto insieme un centro fitness.

La prima, però, è rimasta negli Stati Uniti, mentre l’altra dopo la separazione dal marito è tornata in Italia. Le due sembravano inseparabili, ma ad un tratto un paio di anni fa non si sono mostrate più insieme sui socia network crando dei sospetti ai loro fan. Dopo tanti pettegolezzi poi sono state le dirette interessate a confermare la rottura e tra le varie ipotesi solo oggi è arrivata la verità

Maddalena: Elisabetta? Ha fatto una cosa gravissima

Maddalena Corvaglia ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” in cui si è raccontata a tutto tondo: dagli esordi, agli anni “Striscia la Notizia”, all’amicizia con Elisabetta Canalis fino ai suoi amori passati. E proprio parlando dell’amicizia tra le due che fonalmente l’ex velina ha raccontato qualcosa in più su quello che sarebbe successo.

In questi anni si è parlato di un rapporto rotto a causa di problemi finanziari dovuti alla palestra aperta assieme in America. Purtroppo, ma mai nessuno delle due ha mai confermato il pettegolezzo. In questa lunga intervista Maddalena ha fatto sapere per la prima volta che tra lei e Elisabetta è accaduto qualcosa di molto grave e che, per il momento, non riuscirebbe ancora a superare

La Corvaglia ha perso completamente la fiducia della Canalis

Maddalena ha fatto sapere anche che non dirà mai nei dettagli cosa è accaduto tra lei e Elisabetta. Quel che è certo però è che l’ha delusa e ad oggi non riesce ancora a perdonarla.

Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti!”.