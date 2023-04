Uomini e donne oggi 24 aprile non va in onda: ecco cosa vedremo al suo posto

Continua lo stop forzato per Maria De Filippi e Uomini e donne. Nei giorni di lunedì e martedì (24 e 25 aprile) il dating show di Canale 5 non andrà in onda.

Il programma è stato sospeso anche il 21 dando spazio ad uno speciale di Amici andato in onda al suo posto.Ma cosa manderà in onda mediaset in sostituzione di Ued? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Cosa va in onda al posto di Ued?

Stando ai palinsesti pubblicati da Mediaset Al posto di Uomini e donne, la rete ha deciso di trasmettere le prime due puntate della seconda stagione de Luce dei tuoi occhi. Parliamo di repliche in quanto il secondo capitolo della fiction che vede come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Il palinsesto rimarrà invariato con la relativa programmazione e, dunque, il consueto appuntamento con Amici 22 e L’Isola dei Famosi 2023. Insomma, l’unico appuntamento sospeso è solo quello del dating show.

Uomini e donne torna su Canale 5 mercoledì 26 aprile

Uomini e Donne tornerà in onda mercoledì 26 aprile e proseguire con la discussione che vedrà ancora protagonista Armando e Aurora con l’intromissione di Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni ci fanno sapere che nell’ultima registrazione i due cavaliere sono finiti ad un punto dalle mani, costringendo Maria ad intervenire. Ovviamente, come spesso è accaduto anche in altre occasioni la scena verrà censurata.

Largo spazio anche alle vicende dei tronisti del trono classico. Nicole nelle ultime puntate è finita nel mirino per via del bigliettino scambiato con Andrea ma anche per la battuta di poco gusto fatta a Roberta di Padua, che ha addirittura minacciato querele. Tanta curiosità anche per Luca, che fino a questo momento però non sembra essere davvero interessato a nessuna.