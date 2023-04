Uomini e donne anticipazioni, trono classico: Nicole perde un altro corteggiatore, anche lui abbandona

Anticipazioni Uomini e donne: Nicole rincorre il suo corteggiatore

Continuano i colpi di scena a uomini e donne. Dopo le accuse ad Armando, le sfuriate tra Roberta e Nicole, il faccia a faccia tra Gemma e Paola, la pagina Instagram LorenzoPugnaloni.it informa di un’altra registrazione in cui il trash è sgorgato a fiumi.

Il dating show di Maria De Filippi in questi giorni sta osservando una pausa per il ponte, ma mercoledì alla ripresa assisteremo a uno scontro durissimo tra Armando e Riccardo. Durante il quale i due sono quasi venuti alle mani costringendo Maria ad intervenire e alla tronista Nicole Santinelli costretta a inseguire il suo corteggiatore Carlo che abbandona lo studio.

Uomini e donne anticipazioni: Carlo abbandona lo studio

Tutto è accaduto quando Nicole ha fatto una esterna con Andrea Foriglio in cui si è lasciata andare a baci molto appassionati. Anche la stessa Tina Cipollari è rimasta molto sorpresa e ha tenuto a sottolineare quanto sia stato Andrea a spingere molto sulla tronista per baciarla.

Durante la messa in onda dell’esterna Maria De Filippi è uscita dallo studio e quando è tornata ha informato Nicole che Carlo nel frattempo era uscito. La Santinelli non ci ha pensato due volte per rincorrere il giovane per chiarirsi e lo ha convinto a rientrare, o meglio, il chiarimento vero e proprio è avvenuto in studio.

Ne è seguito un forte attacco da parte di Gianni Sperti verso Carlo, all’opinionista non è sembrata reale e spontanea la reazione di uscire, essendo stato il corteggiatore molto accondiscendente quando poi è rientrato.

La discussione si è protratta per diversi minuti e alla fine Gianni si è trovato a concordare con Roberta Di Padua sul fatto che Carlo sia un sottone. E Andrea e Nicole in tutto ciò? Si sarebbe dovuto parlare dell’esterna, ma come spesso accade la discussione in studio è scivolata altrove.