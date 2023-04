Oroscopo 23 aprile 2023, classifica: Gemelli nel mezzo, Sagittario tra due fuochi

Secondo l’oroscopo del 23 aprile i Vergine devono aprirsi a nuovi orizzonti. Gli Scorpione devono imparare ad essere un po’ meno autocritici

Oroscopo dei primi sei segni

1 Vergine. Siete molto favoriti sul fronte professionale, ma anche quello sentimentale non scherza. Se volete allargare i vostri orizzonti, allora è il caso di darsi da fare in questo periodo.

2 Acquario. Ottimo momento per dare delle dimostrazioni ad una persona cara a cui tenete particolarmente. In amore è importante non perdere la pazienza e lottare sempre per raggiungere i vostri obiettivi.

3 Pesci. Siete desiderosi di nuove emozioni. I nati sotto questo segno hanno uno sguardo ottimistico sul futuro e questo è sicuramente un bene. Non siate polemici e cogliete le occasioni al volo.

4 Scorpione. Secondo l’oroscopo del 23 aprile, dovete essere un po’ più consapevole del vostro potere e delle vostre potenzialità. Spesso tendete ad essere troppo autocritici e questo non è sempre un bene.

5 Leone. Momento molto soddisfacente dal punto di vista professionale. I nati sotto questo segno devono credere in se stessi e non devono abbattersi dinanzi gli ostacoli e le difficoltà.

6 Gemelli. Vi trovate in un periodo di vita un po’ ibrido. Forse non sapete in che direzione andare e quali scelte da prendere. L0unico modo per sbloccare la situazione è fare un passo nel vuoto e vedere come va a finire.

Previsioni astrali 23 aprile ultimi 6 in classifica

7 Cancro. Siete in piena tempesta emozionale. Ci sono delle situazioni che andrebbero chiarite, ma in questo momento siete un po’ troppo poco lucidi. Imparate dai vostri errori per non commetterli in futuro.

8 Ariete. Nella vita è importante prefissarsi sempre dei limiti e, soprattutto, degli scopi. Potreste rimanere davvero stupiti da quello che siete in grado di fare e di portare a termine.

9 Sagittario. In questo periodo vi sentite tra due fuochi. Uno è il lavoro e l’altro è l’amore. Spesso quest’ultimo ne risente della vostra assenza a causa di faccende legate alla professione. Bisogna trovare un giusto compromesso.

10 Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 23 aprile vi invitano a rilassarvi. Siete un po’ troppo tesi e venire da giorni particolarmente concitati. Per tale ragione, la cosa migliore per riprendersi è darsi una calmata.

11 Bilancia. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, però, ci sono degli equilibri che potrebbero spezzarsi. Attenti a non fare il passo troppo più lungo della gamba.

12 Capricorno. Nella vita ci sono alti e bassi. Questo è un periodo pieno di impegni per voi e anche di soddisfazioni. Dietro ogni risultato, però, ci son dei sacrifici e talvolta è necessario doverne pagare il prezzo.