Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha già scelto il primo concorrente: nome bomba!

Nonostante Ballando con le stelle sia finito da poche settimane, Milly Carlucci è già al lavoro per la prossima edizione. Il noto talent di casa Rai come sempre è un successo e la macchina ovviamente si mette in moto già molto prima.

Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice pare abbia scelto già il nome della prima concorrente ufficiale. Si tratta di una nota giornalista.

Francesca barra prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle

Chi è la prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle? Francesca Barra. La giornalista e scrittrice, moglie del noto attore Claudia Santamaria, sembrerebbe aver accettato l’invito di Milly Carlucci a partecipare alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Se così fosse, la partecipazione della Barra al programma non farebbe altro che aumentarne la fama.. Secondo Oggi la Carlucci “ha già scelto la giornalista come concorrente”. Il magazine dà infatti l’operazione certa.

Laureata in Scienze della Comunicazione all’università LUMSA di Roma, ha sempre mostrato una spiccata passione per il giornalismo. Numerose le esperienze che l’hanno vista protagonista negli anni in qualità di conduttrice, opinionista, e ospite d’eccezione in trasmissioni come “Cristina Parodi Live”, “La vita in diretta”, “Matrix” e “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Negli anni ha lavorato in radio, fino a pubblicare ad oggi ben 11 libri, di cui il penultimo scritto a quattro mani con il marito Claudio Santamaria.

Il rapporto rumorso con il marito

Prima di incontrare Santamaria, Francesca barra è stata sposato con Marcello Molfino, dal quale ha avuto 3 figli.Quando la giornalista ha incontrato Claudio era in attesa del suo terzo figlio. Per questo motivo, inizialmente, la loro unione non fu digerita da molti.

A tal proposito in tanti hanno pensato ad un tradimento della Barra nei confronti del marito. Nonostante ciò, i due non si fecero spaventare dalle critiche e ad oggi Claudio e Francesca si sono già sposati due volte: la prima nel novembre 2017 a Las Vegas, la seconda otto mesi dopo a Policoro,