Nikita Pelizon è incinta? Scoppia un assurdo gossip: lei rompe il silenzio

In queste ore sta circolando sul web una notizia davvero surreale che riguarda Nikita Pelizon e il fatto che potrebbe essere incinta. Si tratta di un gossip che non ha né capo né coda, tuttavia, sta impazzando sul web.

Il tutto è nato a seguito di un oggetto indossato dalla giovane nel corso di una recente diretta fatta su Instagram. Nello specifico, la vincitrice di questa edizione del GF Vip indossava una collanina che, solitamente, indossano le donne gravide. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

L’assurdo gossip su Nikita Pelizon incinta

Nikita Pelizon è davvero incinta? Si tratta di una notizia davvero incredibile assolutamente surreale dato che a donna è stata per sette mesi quasi rinchiusa nella casa del GF Vip. Se fosse vero, infatti, significherebbe che avrebbe concepito questo ipotetico figli direttamente all’interno della casa. La cosa, però, è del tutto assurda in quanto Nikita non ha avuto rapporti intimi con nessuno. Ma allora, come è nato questo gossip?

Ebbene, a scatenare tutto è stato un oggetto indossato dalla ragazza. Da un po’ di tempo, infatti, Nikita ha preso ad indossare la collana con il ciondolo acchiappa angeli. Si tratta dell’oggetto che solitamente viene regalato alle donne in dolce attesa. Tutti, così, hanno cominciato a farle delle domande e a chiederle il motivo per cui indossasse tale oggetto. Non sarà mica incinta? Ebbene, la voce è divenuta virale, sta di fatto che la diretta interessata è intervenuta.

L’intervento della vincitrice del GF Vip

In una diretta su Instagram, Nikita Pelizon è apparsa piuttosto basita dalle voci circolate in rete in merito al fatto che potrebbe essere incinta. La ragazza, dunque, si è limitata semplicemente a dire che quella catenina non venisse indossata solamente dalle donne in attesa di un figlio. Si tratta di un oggetto legato agli angeli, pertanto, chiunque può indossarlo se vuole.

Stando a quanto emerso, dunque, Nikita Pelizon non sarebbe affatto incinta, tuttavia, gli utenti del web stanno continuando a diffondere notizie a riguardo. Intanto, la vincitrice del GF Vip è tornata alla sua vita e, malgrado abbia trionfato nel programma, non è ancora stata chiamata in nessuna trasmissione. Specie Verissimo, in cui è apparsa solamente Milena Miconi. Non resta che attendere, dunque, per vedere se le cose cambieranno oppure no.