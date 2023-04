Uomini e donne, vi ricordate di Pietro Tartaglione? Il padre accusato di truffa aggravata

Guai per il padre di Pietro Tartaglione, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alcuni anni fa Uomini e donne dove ebbe modo di innamorarsi della tronista Rosa Perrotta, diventata poi la mamma dei suoi figli.

L’uomo di 63 anni, Domenico Tartaglione, legale civilista, è accusato di truffa aggravata ai danni di alcuni giovani ragazzi disoccupati dell’hinterland casertano.

Uomini e donne, il padre di Pietro Tartaglione in guai seri

Domenico Tartaglione, 63 anni, legale civilista, è stato accusato di “truffa aggravata ai danni di alcuni giovani”. Stando a quanto riportato dal sito giornalistico locale “Casertace.net”, il professionista avrebbe promesso dei posti di lavoro a diversi ragazzi, ricevendo in cambio delle ingenti somme di denaro, che si aggirerebbero tra i 25 e i 30 mila euro.

Incassato il contante sembra che poi il professionista avrebbe organizzato finto selezioni per i lavoratori sperando poi di ottenere un posto assicurato. Una truffa però scoperta dalla guardia di Fiananza di Caserta e che avrebbe smascherato di conseguenza il padre di Pietro Tartaglione. Stando alle prime ricostruzione le parti lese sembra avrebbero chiesto il sequestro dei beni dell’Avvocato.

Il silenzio di Pietro Tartaglione

Visto il polverone mediatico che si è alzato sulla sua famiglia, almeno per il momento Pietro Tartaglione e di conseguenza anche Rosa Perrotta hanno preferito fare silenzio. La coppia che da anni è assieme, per adesso ha preferito non dare nessuna spiegazioni in merito.

Nello stesso tempo , però , l’armonia della famiglia potrebbe essere spezzata da questa vicenda alquanto spinosa. Insomma, malgrado il chiacchiericcio che si sta facendo sui social, Pietro Tartaglione non ha proferito parola sulle gravi accuse rivolte nei confronti del padre. Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.