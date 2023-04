Uomini e donne oggi 20 aprile: puntata bomba, spuntano retroscena infuocati sul cavaliere

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Quella appena terminata è stata senza dubbio molto infuocata visti i toni e i discorsi dei presenti. La registrazione inizia proprio con Gemma Galgani e Paola Ruocco. Le due dame si sono scontrate faccia a faccia e non se le sono mandate a dire.

Ad entrare nella discussione Armando Incarnato per difendere Gemma, e scagliandosi contro Paola. In questa circostanza il cavaliere napoletano ha spiegato che le accuse che gli erano state rivolte sono state smentite. Dunque, sembra che Maria De Filippi alla fine abbia chiamato Alfonso Signorini

Uomini e donne oggi: Armando smentisce le accuse contro di lui

Come in molti ricorderanno nelle passate puntate Armando aveva chiesto a Maria di chiamare Alfonso e chiedere se realmente avesse fatto il provino per il GF Vip. “Che paura avete? Le accuse che ho avuto sono state smentite tutte. Tu perché sei ancora lì?”, urla Incarnato, facendo intendere quindi che Signorini ha smentito le accuse lanciate da Aurora Tropea, la quale questa volta se ne resta in silenzio.

Anzi, quest’ultima cerca di calmare Paola, cosa che infastidisce Gemma. Ad un certo punto gli scontri tra le due coinvolgono anche Roberta e Nicole. Maria da infatti la parola alla Di Padua consapevole di accendere ancora di più la situazione. Tra le due volano paroloni ma anche questa volta la tronista fa una brutta figura.

Ancora scontro tra Nicole e Roberta

In tutta questa situazione interviene anche Gianni Sperti che prende le difese di Nicole. Tina Cipollari, però, non ci sta e va contro il suo collega, sostenendo la versione di Roberta. Gianni cerca di tornare su Paola, ma si torna ancora a parlare di Roberta e Nicole.

Fortunatamente la discussione finisce e Maria fa entrare il nuovo corteggiatore di Gemma, Giuseppe. La Galgani appare sconcertata ancora per le parole di Paola e Gianni la sostiene: “La capisco, è stata massacrata da Paola. Riprenditi il sorriso”.