Uomini e donne, Gemma e Paola ancora contro: “dietro le quinte accaduto di tutto”

Che tra Gemma e Paola non corre buon sangue questa ormai è cosa saputa. Nell’ultima puntata di Uomini donne andata in onda giovedì le due dame sono finite quasi alle mani dopo alcune esternazioni fatte dalla donna romana nei confronti della piemontese. I telespettatori hanno assistito ad una vera e propria feroce litigata tra le due nemiche che si sono affrontate faccia a faccia.

Gemma minacciava l’altra dama del trono over di strapparle i capelli e di gettarle l’acqua addosso e Paola che rispondeva a tono, dicendole di provarci e poi vedere cosa succedeva. La lite in studio è stata sedata a fatica dopo venti minuti di urla. Ma cosa è accaduto dopo?

Scontro di fuoco dietro le quinte tra Gemma e Paola

Stando ad alcuni rumors Gemma e Paola si sarebbero scontrate anche dietro le quinte. Qui le due dame del trono over di Uomini e Donne, incrociatesi per sbaglio mentre si recavano nei rispettivi camerini, hanno ripreso a insultarsi e solo l’intervento di altre colleghe del parterre femminile ha impedito una rissa vera e propria.

Tra Gemma Galgani e Paola Ruocco, insomma, è davvero guerra e non si tratta di semplici scontri solo davanti alle telecamere. C’è da dire che i termini usati dalla Ruocco nei confronti della Galgani sono stati davvero fuori luogo, per chi non lo sapesse Paola ha detto che Gemma è subito pronta a concedersi…

Scintille tra le due dame di Uomini e donne

La lite tra Paola Ruocco e Gemma Galgani è esplosa mentre Gemma era a centro studio per conoscere un nuovo cavaliere arrivato per corteggiarla. Precedentemente a centro studio c’era stata Paola per raccontare la sua uscita a cena con Elio. I due hanno avuto diversi dissapori sia a cena che a proposito delle imminenti vacanze estive, visto che Elio ha una barca e Paola invece soffre il mal di mare

. A contestare quelle che secondo lei sono semplici scuse da parte di Paola Ruocco perché Elio semplicemente non le piace è stata proprio Gemma che ha criticato la collega di volerle solo soffiare gli uomini che vogliono conoscerla