Nuova lite tra Helena e Simone all’Isola dei Famosi. nervi tesi tra i due (VIDEO)

Helena Prestes e Simone Antnolini proprio non riescono ad andare d’accordo all’Isola die Famosi, sta di fatto che hanno avuto una nuova lite molto accesa. La ragazza non ha gradito di essere stata mandata in nomination contro Marco Predolin.

La cosa ha già generato molto sgomento nei giorni scorsi, in cui i due protagonisti hanno discusso pesantemente. In queste ore, però, la situazione sembra stia degenerando sempre di più. Ecco cosa è successo.

La nuova lite tra Helena e Simone

Tra Helena e Simone è scoppiata una nuova lite all’Isola dei Famosi. Stavolta, a scatenare la scintilla tra i due naufraghi è stata la ripartizione del cibo. In particolar modo, infatti, i due non si sono trovati d’accordo sul come dividere le porzioni e si sono scontrati. Simone, in quanto leader, ha avuto il compito di gestire questa situazione e Helena si è scagliata contro di lui.

Successivamente, poi, Simone ha chiarito di non essere una persona che si fa mettere i piedi in testa, pertanto, non dà minimamente peso a quello che pensano gli altri, specie una persona come la Prestes, verso cui non nutre particolare stima e simpatia. La ragazza, dal canto suo, è rimasta spiazzata dal fatto che il coinquilino le avesse rivolto la parola, dato che sono giorni in cui non si parlano minimamente. In tutto questo, Cristina Scuccia, che era seduta di fianco ad Helena, ha provato a calmarla e a spiegarle che si dovesse dividere il cibo come diceva Simone per poter mangiare.

Helena si sfoga con alcuni naufraghi dell’Isola dei famosi

Ad ogni modo, dopo la nuova lite con Simone, Helena ha avuto uno sfogo con alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nello specifico, la ragazza ha ammesso di non apprezzare affatto il carattere e i modi di fare del compagno di Alessandro Cecchi Paone. Per tale ragione, desidera non avere più nulla a che fare con lui, in quanto non vorrebbe vederlo neanche in un dipinto.

Purtroppo per lei, però, i due convivono sulla stessa isola e dovranno farlo sicuramente fino a lunedì, giorno in cui andrà in onda la seconda puntata del reality show. In tale occasione scopriremo chi tra Marco ed Helena sia stato eliminato dal pubblico e scopriremo, dunque, quali saranno le sorti del concorrente meno votato.