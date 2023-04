Un posto al sole anticipazioni 21 aprile: Clara scopre tutto su Alberto e reagisce così

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Clara scoprirà con orrore del tradimento di Alberto e comprenderà di essersi solo illusa del suo cambiamento. Infatti, dopo questo prenderà una drastica decisione.

Intanto proprio mentre Roberto e Marina cominceranno a trovare un pò di equilibrio, Lara chiamerà il Ferri per un’altra emergenza. Guido e Michele, reduci dalla serata con il marito di Bice, si lasceranno andare ai commenti ma la situazione sarà ancora sottosopra.

Un posto al sole anticipazioni 21 aprile: La Curcio scopre tutto, Lara di nuovo pronta a distruggere Marina

Quella che vedremo il 21 aprile è senza dubbio una delle puntate più attese della soap. Micaela ha rovinato per sempre Alberto e la sua storia con la Curcio. Infatti, dopo averlo beccato in atteggiamenti intimi con Diana ha deciso di spifferare tutto mettendo fine alle falsità dell’uomo. Clara si sentirà molto delusa e soprattutto capirà che il Palladini l’ha sempre presa in giro. Per questo motivo prenderà una decisione drastica: nel dettaglio deciderà di andare via per sempre da lui

Intanto, tra Marina e Roberto la situazione pare stia migliorando. Il Ferri e la Giordano infatti ritroveranno infatti un po’ della loro serenità e questo anche grazie alla presenza di Arnaud. Quando però le cose sembreranno in fase di risoluzione, una nuova terribile zampata di Lara, rimescolerà le carte in tavola. La Martinelli chiamerà di nuovo Roberto, per aiutarla a gestire Tommaso che pare stia di nuovo male.

Guai ancora non finiti per Guido e Michele

Guido e Michele sono riusciti a farla franca e ad archiviare la loro serata, sconvolgente e a tratti distruttiva.

Il marito di Bice, incontrato per caso, ha reso la giornata complicata ai due amici, che si ritroveranno a commentare quanto accaduto. Purtroppo per loro i problemi ancora non sono finiti