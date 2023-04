Oroscopo 26 aprile 2023: Vergine verso un’intesa, Pesci combattivi

Secondo l’oroscopo del 26 aprile, i nati sotto il segno del Toro devono essere più flessibili. Gli Scorpione devono avere maggiore cura di se stessi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è contraria e questo vi rende particolarmente instabili e volubili. Se siete in procinto di prendere delle decisioni importanti, forse è il caso di fermarsi e di aspettare tempi migliori.

Toro. Non siete molto amanti delle chiacchiere, di solito amate andare dritti al sodo in certe questioni. In amore dovete essere un po’ più flessibili e ascoltare anche punti di vista diversi dal vostro.

Gemelli. In amore potrebbe nascere qualche piccola controversia dovuta ad una vostra frase di troppo. Cercate di mantenere la calma e di comportarvi in maniera più diplomatica.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 26 aprile vi invitano ad essere lungimiranti. Solitamente lo siete ma, particolarmente in questo periodo, è necessario non perdere di vista i vostri obiettivi.

Leone. Passare dalla ragione al torto è un attimo, basta semplicemente adoperare un atteggiamento sbagliato. Soprattutto nel lavoro è importante saper dosare i comportamenti.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno per raggiungere una bella intesa dal punto di vista sentimentale con una persona molto vicina. Anche nel lavoro è molto facile ottenere dei risultati in questo periodo.

Previsioni 26 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ pigri, forse è necessario darsi un po’ da fare e aumentare la carica per rendere le vostre giornate un po’ più dinamiche. Siete troppo distratti, attenzione a non creare delle false speranze.

Scorpione. Prendersi cura di sé, sia dal punto di vista mentale sia fisico, è decisamente importante ed è il primo passo per raggiungere uno stadio di serenità e di pace interiore e con il mondo esterno.

Sagittario. Giornata piena di sorprese per voi. La mattinata sarà piuttosto frenetica, ma potrebbe concludersi con una lieta novella. Nel pomeriggio, invece, potete dedicarvi un po’ anche alle vostre passioni.

Capricorno. Secondo l’oroscopo del 26 aprile 2023 dovete essere fieri di voi e continuare a lottare per raggiungere determinati obiettivi. Anche se ci saranno delle battute d’arresto, non bisogna arrendersi.

Acquario. In amore potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata. Una cosa che speravate da tanto potrebbe avverarsi. Nel lavoro siete precisi, ma attenti a non apparire un po’ troppo pignoli.

Pesci. Solitamente n on vi arrendete. Caratterialmente siete combattivi e non amate le persone che vogliono prevaricare in maniera del tutto inspiegabile. Siete amanti della meritocrazia e della giustizia.