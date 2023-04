Giorgio Manetti torna davvero a Uomini e Donne? Ecco come stanno le cose

I queste ore è trapelata sul web la notizia secondo cui Giorgio Manetti possa tornare nel parterre di Uomini e Donne. Questa non è affatto la prima volta in cui circolano in rete queste indiscrezioni, ma cosa ci sarà di vero in tutto ciò?

A dare qualche delucidazione in più è stato Lorenzo Pugnaloni, che si occupa da tanto tempo della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Quante possibilità ci sono davvero che il gabbiano torni nel talk show? Vediamo cosa è emerso.

Ecco come e quando Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne

La domanda che moltissimi telespettatori di Uomini e Donne si stanno ponendo in queste ore riguarda il possibile ritorno di Giorgio Manetti. Sul settimanale Nuovo Tv è stato pubblicato un articolo all’interno del quale questa notizia è stata data quasi per certa. In realtà, però, è opportuno fare delle precisazioni. Risulta vero che il gabbiano non abbia ancora trovato la sua anima gemella e starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di tornare nel programma che gli ha dato un po’ di popolarità.

Tuttavia, c’è da dire che UeD sta per volgere al termine. Manca circa un mese dalla fine di questa edizione del talk show di Maria De Filippi, pertanto, risulta alquanto improbabile che Giorgio decida di tornare proprio adesso. Nel caso in cui lo facesse, infatti, prenderebbe parte solo a pochissime puntate e poi ci sarebbe la lunga pausa estiva durante la quale il protagonista potrebbe anche cominciare delle frequentazioni.

Grande colpaccio per Maria De Filippi

Pertanto, dato che il possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne sarebbe un vero colpaccio per Maria De Filippi, è molto più probabile che esso avverrà in un’occasione più consona. A tal riguardo, si vocifera di un possibile suo ritorno a partire dalla prossima edizione, quindi da settembre 2023. Nel caso in cui le cose dovessero andare davvero in questa direzione ce ne sarebbero davvero delle belle da vedere.

Ricordiamo, infatti, che all’interno del programma c’è ancora la storica ex di Giorgio, ovvero, Gemma Galgani. In più occasioni in cavaliere è stato tirato in ballo durante le frequentazioni della Galgani, in quanto Manetti ha rappresentato davvero molto per lei. Inoltre, in studio c’è anche Tina Cipollari, con cui Giorgio ha legato molto, pertanto, si preannunciano davvero fuochi e fiamme.