Alfonso Signorini svela cosa cambierà nella prossima edizione del GF Vip: durata, cast e altro

In queste ore, Alfonso Signorini ha aperto una box di domande su Instagram ed ha svelato tutti i cambiamenti che saranno apportati nella prossima edizione del GF Vip. C’è da precisare, però, che le riunioni con i vertici dell’azienda non sono ancora cominciate.

Tuttavia, il conduttore ci ha tenuto a rispondere a qualche curiosità da parte dei suoi fan, i quali non si sono risparmiati con domande anche piuttosto perentorie e pungenti. Vediamo nel dettaglio che cosa ha replicato.

Alfonso Signorini svela le proposte che farà agli autori del GF Vip

I telespettatori del GF Vip hanno rivolto ad Alfonso Signorini delle domande davvero interessanti su Instagram. In molti hanno mostrato un certo malcontento per la piega che sta prendendo il reality show, fatto sta che anche i vertici dell’azienda sono decisi ad apportare delle drastiche modifiche. Malgrado non ci siano state ancora le riunioni ufficiali per decidere della prossima edizione del programma, Signorini ha fatto delle interessanti riflessioni.

Un utente gli ha chiesto quanto durerà la prossima edizione del programma. Ebbene, a tal riguardo, Signorini ha ammesso di essere deciso ad imporsi sull’accorciare il numero di puntate. Protrarsi fino a 6 o 7 mese, infatti, spinge i concorrenti a perdere la testa e a comportarsi in maniera impropria. Sarebbe molto più opportuno tornare ai canonici 3 o massimo 4 mesi di messa in onda della trasmissione.

Altri spoiler sul programma e sulla vita privata del conduttore

In merito al cast, invece, esso, quasi certamente, sarà caratterizzato sia da persone famose sia da persone non famose. Sembra da escludersi l’ipotesi di depennare totalmente i vip dal cast, in quanto la loro presenza genera sempre un bel po’ di curiosità nel pubblico. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, Alfonso non si è minimamente sbilanciato. Il conduttore, infatti, non ha risposto a nessuna domanda inerente questo aspetto.

Ad ogni modo, dal botta e risposta che c’è stato con i fan è emersa una notevole propensione del conduttore a venire in contro alle esigenze dei telespettatori. Anche per quanto riguarda i contenuti da mandare in onda, infatti, il giornalista ha ammesso che sarà adoperata una linea molto più rigida, volta a punire ogni tipo di atto illecito o offensivo. Signorini, poi, ha risposto anche a tante domande inerenti la sua vita privata. A tal riguardo, ha detto di non essere fidanzato, anche se con la testa si sente impegnato. Poi ha dipinto il suo uomo ideale che, purtroppo, almeno per il momento non è riuscito a trovare.