Isola dei Famosi, scontro tra Enrico Papi e autori dietro le quinte: tensioni in studio

Lo sbarco di Enrico Papi come opinionista dell’Isola dei Famosi sta generando molte tensioni. Il comportamento che sta assumendo il protagonista, infatti, sembra davvero troppo eccessivo.

Enrico sembra intenzionato a primeggiare e molti lo stanno accusando di volersi sostituire alla conduttrice Ilary Blasi. Alquanto scontenti del suo operato sembrano essere anche gli autori del programma. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

I comportamenti inopportuni di Enrico Papi all’Isola dei Famosi

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi ha messo in luce alcune tensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi. Il nuovo opinionista del reality show non sembra avere nessuna intenzione di passare inosservato. Di solito, infatti, i nuovi arrivati cercano sempre di mantenere un profilo basso, onde evitare di attirare troppo l’attenzione su di sé. Questo, però, non è affatto il caso di Enrico.

Il presentatore di Scherzi a Parte, infatti, sembra non abbia molto capito che il suo ruolo all’interno dell’Isola non sia quello di condurre, bensì quello di coadiuvare l’operato della presentatrice, che è Ilary Blasi. I suoi interventi, infatti, spesso sono troppo frequenti e troppo lunghi e questo ha causato un certo malcontento sia nella presentatrice, sia nel pubblico da casa e non solo. Anche gli autori sembrerebbero essere stufi del suo comportamento.

Cosa sarebbe accaduto dietro le quinte tra autori e Papi

Sul web, infatti, è stata appena diramata una segnalazione molto interessante a tal senso. Nello specifico, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha riportato la testimonianza di una persona che era seduta tra il pubblico. La persona in qeustione ha dichiarato di aver assistito ad una scena piuttosto imbarazzante durante un fuori onda. Nello specifico, infatti, pare che gli autori abbiano richiamato più volte Enrico Papi invitandolo ad fare meno interventi durante la diretta dell’Isola dei Famosi.

A causa delle sue continue interruzioni, infatti, si sono sforati i tempi tecnici generando un bel po’ di sgomento e di intoppi anche per la conduttrice, che si è trovata a dover correre inspiegabilmente. Dopo questo presunto richiamo da parte degli autori, dunque, Enrico avrà cambiato atteggiamento? Anche il pubblico da casa non ha apprezzato il suo atteggiamento, accusandolo di manie di protagonismo. Non resta che attendere la prossima puntata del reality show, che ricordiamo non sarà lunedì 1° maggio, ma martedì 2, per vedere se ci saranno dei cambiamenti.