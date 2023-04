Gianni Sperti fa confessioni su Uomini e Donne: ecco cosa detesta e svela un disturbo

Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della trasmissione condotta da Maria De Filippi ed ha svelato dei retroscena. A tal riguardo, si è soffermato soprattutto sulle cose che non tollera all’interno della trasmissione e non solo.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche della scena che maggiormente gli è rimasta impressa avvenuta nel programma. Inoltre, non sono mancate confessioni sulla sua vita privata. Vediamo che cosa ha rivelato.

Le confessioni di Gianni Sperti su Uomini e Donne

In una recente intervista rilasciata su TV Sorrisi e Canzoni, Gianni Sperti ha parlato a lungo di Uomini e Donne. L’opinionista lavora da tantissimi anni con Maria De Filippi, sta di fatto che reputa lo studio di UeD la sua seconda casa e il suo posto sicuro nel mondo. Proprio poiché è così legato a questo programma, il protagonista ha svelato quali siano le cose che proprio lo fanno andare in bestia.

A tal riguardo, ha detto che la prima cosa in assoluto che non tollera è quando si rende conto che certe persone stiano prendendo in giro, non solo il pubblico, ma anche tuta la redazione e le persone che vi lavorano. Questo è il motivo per il quale di solito perde totalmente le staffe quando questo accade. La seconda cosa che non tollera è quando vede che vengano presi di mira i più deboli. In quel momento, infatti, interviene in automatico come riflesso incondizionato.

Sperti e il momento più toccante a UeD e altre confessioni

In merito alla terza cosa che non tollera di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha svelato che si tratta della violazione della privacy. Nel momento in cui qualcuno mette in piazza le sue faccende private, l’opinionista va su tutte le furie. Gianni, infatti, è molto riservato e non vuole assolutamente che le sue faccende intime vengano spiattellate ai quattro venti, pertanto, quando questo accade, perde il controllo.

Sperti, poi, ha svelato anche quale sia stato il momento più toccante vissuto a Uomini e Donne. A tal riguardo ha menzionato il momento in cui Serena Enardu tornò per corteggiare Giovanni Conversano e lui interruppe immediatamente il suo trono per abbracciarla e sceglierla seduta stante. Infine, Gianni ha parlato dei suoi disturbi di ansia. Spesso, infatti, fa fatica a scendere in strada. Nel momento in cui non si trova nella sua confort zone, che è data da casa sua e dallo studio di UeD, va in panico e comincia a non sentirsi affatto bene. Per tale motivo, si è recato anche da uno psicologo.