Il Paradiso delle signore spoiler 28 aprile: Vittorio scopre tutto, Marco fa una confessione

La puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore sarà davvero rivelatrice. In tale occasione, infatti, vedremo che alcuni nodi verranno al pettine. Vittorio Conti farà una scoperta sconcertante in merito all’incendio in fabbrica.

Per quanto riguarda Marco, invece, su esortazione di Matilde, il ragazzo arriverà a fare una confessione molto interessante che riguarda Gemma. A casa Colombo, nel frattempo, arriverà un regalo che riaccenderà una nostalgia.

Ezio spiazzato da un regalo al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marcello deciderà di partire da solo alla volta di Ginevra. Prima di lasciare la città, però, deciderà di far trovare a Ludovica un biglietto al cui interno le comunicherà la decisione che ha preso di andare via da solo. Ferdinando, intanto, apprenderà quanto stia accadendo tra Barbieri e la sua fidanzata e, ovviamente, non ne sarà affatto felice.

In merito a Ezio, invece, il protagonista verrà spiazzato da un regalo inaspettato. A casa Colombo, infatti, arriverà in anticipo il regalo che Gloria ha deciso di fare a Gemma in vista del suo imminente matrimonio con Roberto. Questo evento scatenerà in Ezio una reazione inattesa. L’uomo, infatti, comincerà ad avere dei ricordi inerenti il suo legame con Gloria. Su di un altro versante, poi, vedremo che ci sarà un colpo di scena.

Spoiler 28 aprile: confessioni e scoperte

Nell’episodio del giorno 28 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco arriverà a fare una confessione. Nello specifico, dopo una conversazione molto toccante con Matilde, il giovane prenderà coraggio e deciderà di aprirsi con Gemma. Nello specifico, infatti, confesserà alla giovane tutto quello che prova per lei. Come la prenderà la ragazza? Metterà a repentaglio il suo matrimonio o deciderà di continuare a percorrere questa strada? Agnese, dal canto suo, deciderà di tornare a gran sorpresa a Milano.

In merito a Vittorio, invece, Conti continuerà ad indagare in merito all’incendio scoppiato in fabbrica. Il protagonista si troverà a fare una scoperta davvero sconcertante. I sospetti che aveva Matilde in merito al coinvolgimento di suo marito su quanto accaduto verranno confermati. Adesso Conti dovrà prendere una decisione molto importante. Vittorio deciderà di raccontare tutto a Matilde, compromettendo drasticamente il rapporto con sui marito e la considerazione che lei ha di lui, o preferirà percorrere un’altra strada? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.